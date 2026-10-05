Un corso di 90 minuti, curato da studenti universitari per insegnare ai ragazzi i fondamenti dell'investimento responsabile.

Il dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Pavia (UPO), in collaborazione con la CONSOB, ha lanciato un progetto educativo rivolto alle scuole secondarie. L’iniziativa prevede l’intervento di peer educator universitari, appositamente formati per trasmettere concetti finanziari a studenti delle classi terze.

Le lezioni si svolgeranno direttamente nelle aule delle scuole aderenti, garantendo un contesto familiare per gli alunni. Ogni sessione dura circa un’ora e mezza e combina spiegazioni frontali, slide illustrate, questionari interattivi e attività pratiche di simulazione di investimento.

Il progetto e i suoi protagonisti

Gli peer educator sono studenti universitari selezionati da UPO e formati con il supporto della CONSOB, l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari. La loro preparazione include la definizione di rischiorendimento e il ruolo della gestione professionale nei prodotti di investimento. La struttura del corso è stata pensata per essere erogata in presenza permettendo un’interazione diretta tra docente e classe.

Il calendario prevede incontri dal dicembre 2026 al maggio 2027, con date concordate di volta in volta con le scuole coinvolte. La manifestazione di interesse chiude il 30/11/2026, e l’accesso è libero. Sono disponibili complessivamente 600 posti, distribuiti tra le istituzioni che hanno aderito al programma.

Obiettivi formativi e contenuti didattici

L’obiettivo centrale è sensibilizzare i giovani al tema dell’investimento e alla necessità di una diversificazione professionale. Gli studenti comprenderanno che investire richiede competenze specifiche e che approcci “fai-da-te” o l’imitazione di guru finanziari online possono essere pericolosi. Verrà analizzato l’impatto dell’emotività sulle decisioni di investimento e l’importanza di strumenti come i fondi comuni di investimento aperti e gli ETF.

Il percorso introduce inoltre i piani di accumulo del capitale ideali per piccoli risparmiatori, mostrando come questi strumenti consentano di costruire un portafoglio graduale e bilanciato. Alla fine della lezione, gli alunni saranno invitati a compilare un questionario di valutazione, utile a misurare la comprensione dei concetti e a raccogliere suggerimenti per eventuali miglioramenti.

Modalità operative, valutazione e sicurezza

Le attività didattiche combinano una lezione frontale con supporti visivi, quiz online e una simulazione pratica di investimento, dove gli studenti possono testare le proprie scelte in un ambiente privo di rischi reali. Il tutor responsabile dell’intervento garantisce l’adozione di tutte le misure di tutela, inclusi eventuali dispositivi di protezione individuale, e vigila sul corretto svolgimento dell’attività.

Secondo la valutazione dei rischi, il progetto non comporta esposizioni a rischi specifici. Al termine della sessione, il questionario di valutazione fornisce dati utili per verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi e per calibrare future edizioni del percorso.