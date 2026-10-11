Il regime Trump si trova a confrontarsi con un’offerta massiccia di diesel russo, un fallito accordo di potassio e una nomina al Tesoro che divide gli esperti economici.

Nel corrente panorama politico, il Texas è governato da un partito locale soprannominato Boss Hogg Republican Party mentre a livello federale gli osservatori paragonano la gestione del governo a quella di Thanos il titano della fantascienza noto per il suo piano di annientare metà della vita. Tale analogia richiama al Trump regime il cui obiettivo dichiarato è «ricominciare da capo» eliminando gran parte della struttura socio-economica attuale.

Il diesel russo come arma di persuasione elettorale

Secondo le dichiarazioni di un interlocutore noto come David S la Russia di Vladimir Putin si prepara a immettere sul mercato globale circa 500.000 tonnellate di diesel nel mese di novembre, un quantitativo pari al consumo giornaliero degli Stati Uniti. L’offerta è prevista dopo la cancellazione di un divieto interno di esportazione, consentendo a Mosca di presentare il carburante come dono al popolo americano in vista delle elezioni di medio termine.

Propaganda e contro-narrazioni

L’esportazione, pur non influendo direttamente sul mercato interno a causa del «sacrificio» di Putin per la campagna elettorale, diventa un potente strumento di propaganda. Le autorità russe, insieme al loro Orange sock puppet potranno sostenere che le azioni ucraine contro le raffinerie hanno ostacolato l’arrivo di diesel negli USA, giustificando così un aumento dei prezzi alla pompa.

Il fallito accordo di potassio con la Bielorussia

Nel frattempo, il presidente americano, descrittto sarcasticamente come il toddler-in-chief ha proclamato un “huge deal” per l’acquisto di potassio dalla Bielorussia. Il presidente bielorusso ha immediatamente smentito l’annuncio, dichiarando che le riserve di potassio erano già impegnate. L’incidente evidenzia la mancanza di coordinamento tra le due amministrazioni e la tendenza a fare dichiarazioni sensazionalistiche senza basi concrete.

Judy Shelton e la crisi di personale al Tesoro

Un articolo del Wall Street Journal ha evidenziato la carenza di personale senior nei dipartimenti del Tesoro, del DOD e del State. Tra le nomine più controverse spicca quella di Judy Shelton un’esperta di economia con formazione in business, non in economia, che è stata inserita come consigliera valutaria con focus su Cina. Il suo curriculum è stato criticato per la mancanza di esperienza concreta, soprattutto come analista della Cina, e per le sue opinioni contrarie alle statistiche governative.

Manipolazione valutaria e priorità del Tesoro

Sotto la guida di Bessent il Tesoro ha aumentato le interventi in Argentina e Giappone ma la sua attenzione verso la Cina è rimasta limitata. La recente dichiarazione della PBOC su una nuova politica valutaria – intesa a respingere le accuse di manipolazione – è stata percepita come un messaggio diretto verso gli Stati Uniti, dove Shelton è ora attiva. Il dibattito si concentra sul perché il Tesoro abbia scelto una figura considerata da molti un “policy entrepreneur” più che una vera esperta.

Le implicazioni per la classe dirigente e le elezioni

Secondo Macroduck l’analisi di Nate Silver indica che i Repubblicani hanno solo una probabilità su quattro di conservare il Senato. Nel frattempo, la pressione sui professionisti qualificati per accettare incarichi nel governo è aumentata: Ivan sottolinea i rischi di carriera, le conseguenze legali e le opportunità di “grift” associate a posizioni nel Trump regime. La combinazione di una possibile crisi del diesel, un accordo di potassio disastroso e una nomina controversa al Tesoro crea un clima di incertezza che potrebbe influenzare significativamente le prossime votazioni.