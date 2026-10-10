Un viaggio tra legge e finanza per capire regole, istituzioni e mercati.

Studiare diritto ed economia insieme permette di cogliere le connessioni tra le norme che regolano la vita sociale e i meccanismi che determinano la produzione e la distribuzione delle risorse. Questo binomio è alla base di ogni curriculum scolastico orientato alla cittadinanza attiva, poiché consente di interpretare il ruolo dello Stato, le dinamiche di mercato e le responsabilità individuali.

Il percorso didattico, suddiviso in unità di apprendimento (UdA), affronta tematiche che spaziano dalla definizione di rapporto giuridico alle strutture dell’unione europea passando per il funzionamento del sistema finanziario globale. Attraverso esempi concreti e riferimenti istituzionali, gli alunni acquisiscono una visione integrata delle regole che governano la società contemporanea.

Principi fondamentali del diritto italiano

Le prime UdA introducono il diritto e le regole spiegando come le norme fissino i limiti e i diritti dei cittadini. Si passa poi al rapporto giuridico una relazione soggettiva riconosciuta e tutelata dall’ordinamento, e ai soggetti del diritto cioè le persone fisiche e giuridiche capaci di essere titolari di diritti e obblighi. Il ruolo della famiglia emerge come primo nucleo di diritto privato, influenzando le questioni di successione, tutela dei minori e rapporti patrimoniali.

Le successive unità trattano il lavoro subordinato evidenziando le tutele contrattuali e le norme sul salario minimo. Si affrontano le forme di Stato (unitario, federale) e le forme di Governo (parlamentare, presidenziale), per poi analizzare la Costituzione della Repubblica italiana la carta fondamentale che garantisce libertà, solidarietà e separazione dei poteri. Infine, l’organizzazione dello Stato viene descritta attraverso i livelli amministrativi, dalle regioni ai comuni, mostrando come le competenze siano distribuite tra le varie istituzioni.

Elementi chiave dell’economia e del sistema finanziario

L’introduzione all’economia parte dall’identificazione dei soggetti economici – famiglie, imprese e Stato – e dal ruolo dell’economia politica nel definire i principali sistemi economici (capitalista, socialista, misto). Il mercato è descritto come il luogo in cui domanda e offerta si incontrano, regolati da leggi della concorrenza e da meccanismi di prezzo. Si evidenzia come la mobilità dei beni e dei servizi sia alla base della crescita economica.

Successivamente, si analizzano il sistema monetario con la funzione della moneta come unità di conto, mezzo di scambio e riserva di valore, e il sistema finanziario costituito da banche, mercati dei capitali e istituti di credito che facilitano l’intermediazione tra risparmio e investimento. L’impresa è presentata come attore centrale nel mercato del lavoro, creando posti e contribuendo al prodotto interno lordo. Infine, la globalizzazione e i diversi modelli di sviluppo (industrializzazione, digitalizzazione) vengono contestualizzati nel panorama internazionale.

Cittadinanza, inserimento nel lavoro e il contesto europeo

Il focus 1 – cittadinanza e Costituzione approfondisce i diritti civili e politici garantiti dalla Carta fondamentale, come libertà di espressione, diritto al voto e pari opportunità. Si evidenzia il rapporto tra cittadinanza e obblighi, tra cui il rispetto della legge e la partecipazione attiva alla vita democratica. L’educazione civica diventa così strumento per formare cittadini consapevoli, capaci di esercitare i propri diritti e di contribuire al bene comune.

Il focus 2 – ingresso nel mondo del lavoro analizza le fasi di transizione dalla scuola all’occupazione, includendo percorsi di tirocinio, apprendistato e la normativa sul lavoro giovanile. Viene illustrata l’integrazione delle norme nazionali con quelle dell’Unione europea che promuovono la libera circolazione dei lavoratori, la tutela delle condizioni contrattuali e la parità di trattamento. Questi elementi favoriscono un accesso più fluido al mercato del lavoro, sia a livello locale che transfrontaliero.