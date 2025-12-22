Visibilia Sotto Nuova Proprietà: Acquisizione da Parte di una SPV Statunitense dell’Ex Gruppo Santanchè

Il mondo dell’editoria italiana è in subbuglio, con Visibilia che ha recentemente cambiato nuovamente proprietario.

Questo gruppo, legato ad Athena Pubblicità e precedentemente controllato dalla ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha visto una rapida successione di passaggi di proprietà in un arco di tempo sorprendentemente breve. Dopo la cessione a Giorgio Armaroli, ora il controllo è passato a una società veicolo statunitense con sede a Los Angeles.

Questa transazione avviene in un contesto di ristrutturazione e ricapitalizzazione, avviata dal tribunale di Milano, che aveva già messo a dura prova le finanze di Immobiliare Dani, l’azienda riconducibile a Santanchè.

Il passaggio di proprietà

La cessione della maggioranza del capitale a una SPV denominata Europe Restructuring Fund 78 Spv Llc è stata ufficializzata l’11 dicembre a Roma. Armaroli, che solo qualche mese fa aveva acquisito il 75% del gruppo senza alcun esborso, ha ora deciso di non investire ulteriori risorse per lo sviluppo di Athena Pubblicità, che comprende anche Visibilia Editore e Visibilia Editrice.

Un simbolo di 1 euro

La vendita è avvenuta per una cifra simbolica di soli mille euro, un importo che sottolinea la complessità della situazione economica del gruppo. Le testate storiche che fanno parte di questo conglomerato, come Novella 2000 e Visto, continuano a rappresentare un patrimonio del gossip e dell’intrattenimento italiano.

Le implicazioni per il futuro

Con questo cambiamento, la presenza di Paola Ferrari De Benedetti nel capitale resta rilevante. Attraverso la società Alevi, mantiene una quota del 25%, il che suggerisce che, nonostante le turbolenze recenti, vi è un interesse a mantenere una continuità nella gestione del gruppo.

Il fatto che Armaroli non abbia intenzione di investire ulteriormente rappresenta un campanello d’allarme per i dipendenti e i collaboratori di Visibilia. La mancanza di capitali freschi potrebbe ostacolare il rilancio delle testate e delle attività commerciali del gruppo, già segnate da difficoltà economiche.

Un settore in evoluzione

L’editoria sta attraversando un periodo di trasformazione profonda, in cui le fusioni e le acquisizioni stanno diventando sempre più comuni. La cessione di Visibilia a una società americana potrebbe rappresentare non solo un cambio di proprietà, ma anche un tentativo di attrarre nuovi investimenti e competenze nel panorama editoriale italiano.

In un contesto di crescente digitalizzazione e competizione, il futuro di Visibilia, ora sotto il controllo di un investitore straniero, sarà cruciale per capire come le testate storiche possano adattarsi e prosperare.