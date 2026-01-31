Aggiornamenti ISEE 2026: Novità sulle Agevolazioni e Modifiche Importanti

Il 2026 segna un punto di svolta per il calcolo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), un parametro fondamentale che determina l’accesso a prestazioni sociali e agevolazioni economiche per le famiglie italiane.

Grazie ai recenti aggiornamenti, le famiglie numerose e i proprietari di prime case beneficeranno di franchigie più elevate e maggiorazioni sui contributi per i figli. Questo articolo analizza le modifiche introdotte e il loro impatto sulle situazioni economiche delle famiglie.

Le modifiche al calcolo dell’ISEE

Il nuovo modello di calcolo dell’ISEE si propone di premiare la natalità e di adattarsi alle nuove forme di ricchezza, come gli asset digitali. Per ottenere l’ISEE 2026, è necessario considerare i redditi e i patrimoni dei due anni precedenti, in particolare quelli relativi al 2026. Ciò implica che le informazioni riguardanti le entrate e i beni posseduti dai membri del nucleo familiare nel 2026 saranno cruciali per determinare il valore ISEE.

Franchigie e maggiorazioni

Una delle novità più significative riguarda l’aumento della franchigia per la prima casa, che passa da 52.500 euro a 91.500 euro, con ulteriori incrementi per le famiglie residenti in grandi città. Inoltre, per ogni figlio convivente dopo il primo, la franchigia aumenterà di 2.500 euro. Le agevolazioni interessate da questi cambiamenti includono l’Assegno Unico, il Bonus Nido e altri aiuti destinati alle famiglie.

Come accedere alle nuove funzionalità

Per chi ha richiesto un ISEE aggiornato all’inizio del 2026, le nuove opzioni non sono ancora visibili nel portale INPS. Tuttavia, è disponibile un prospetto separato che permette di consultare le nuove modalità di calcolo. Le famiglie possono accedere a queste informazioni tramite il Portale Unico ISEE, utilizzando credenziali digitali di livello 2 o superiore.

I cambiamenti nell’ISEE: cosa entra e cosa esce

Oltre alle franchigie aumentate, è importante notare che dal 2026 non saranno conteggiati nel calcolo dell’ISEE i risparmi in prodotti garantiti dallo Stato, come BOT e BTP, fino a una soglia di 50.000 euro. D’altro canto, la Legge di Bilancio 2026 introduce l’obbligo di dichiarare gli asset digitali, come le criptovalute, e i flussi di denaro verso l’estero, che verranno inclusi nel calcolo dell’ISEE.

Processo di semplificazione e accesso automatico ai dati

Il decreto PNRR, approvato a gennaio 2026, introduce misure di semplificazione per ridurre il carico burocratico sulle famiglie. Sarà possibile per scuole, università e comuni accedere direttamente ai dati ISEE, facilitando così l’erogazione di bonus e agevolazioni. Questa novità mira a rendere più snello il processo di richiesta e a garantire un accesso più rapido alle prestazioni sociali.

Il 2026 porta con sé cambiamenti significativi per il calcolo dell’ISEE, con un focus particolare sulle famiglie numerose e sulla semplificazione delle procedure. Queste modifiche potrebbero avere un impatto positivo sull’accesso alle agevolazioni e sul supporto finanziario per le famiglie italiane.