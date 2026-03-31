Aggiornamento tassi soglia q2 2026: come leggere il decreto e le conseguenze

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ufficializzato i limiti da cui gli interessi diventano riconosciuti come usurari per il secondo trimestre del 2026, contenuti nel decreto prot.

16420 del 27 marzo 2026. Questo aggiornamento è rilevante per chiunque si trovi a valutare un finanziamento poiché fissa il confine oltre il quale l’interesse applicato è illegittimo secondo la normativa italiana. Conoscere questi numeri aiuta a tutelare famiglie e imprese dalle condizioni contrattuali eccessivamente onerose.

La definizione e l’aggiornamento periodico degli indici nascono dall’esigenza di collegare la soglia di usura al contesto economico: la variazione dei tassi di mercato e dell’inflazione influisce direttamente sui limiti. Per questo motivo il decreto del 27 marzo 2026 prende come riferimento i dati raccolti nei primi tre mesi dell’anno, offrendo una fotografia aggiornata del costo del credito e orientando sia i consumatori che gli operatori finanziari sulle soglie operative.

Cosa sono i tassi soglia e il quadro normativo

I tassi soglia rappresentano il parametro legale che individua quando un rapporto di credito supera livelli ritenuti usurari. In termini giuridici, il superamento di questi limiti può integrare la fattispecie di usura prevista dall’articolo 644 del Codice Penale e disciplinata dalla Legge n. 108/1996. Dal punto di vista pratico, si tratta di uno strumento di prevenzione che vieta l’applicazione di interessi sproporzionati rispetto al mercato, proteggendo la parte più debole del contratto.

Come si calcolano i limiti: il ruolo del TEGM

Il riferimento statistico utilizzato per determinare le soglie è il TEGM, ovvero il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia sulla base delle segnalazioni degli intermediari. Il TEGM sintetizza il costo medio delle diverse categorie di credito; sulle sue basi il MEF applica scarti predefiniti per fissare i limiti oltre i quali gli interessi si considerano usurari. I valori del decreto si fondano quindi sui dati raccolti tra gennaio e marzo 2026, garantendo coerenza con l’andamento recente del mercato.

Tipologie di credito interessate e ambito di applicazione

Le nuove soglie deliberate riguardano una vasta gamma di prodotti finanziari: dai mutui e prestiti personali, alle aperture di credito in conto corrente, fino a forme più complesse come il leasing, il factoring e il credito revolving. Ogni categoria ha un proprio limite specifico, calibrato sulle caratteristiche e sui costi medi riscontrati. Questo approccio differenziato evita generalizzazioni e consente di valutare con precisione la correttezza delle condizioni offerte da banche e intermediari.

Perché queste distinzioni sono importanti

La distinzione tra tipologie nasce dalla diversa natura dei contratti: per esempio un mutuo ipotecario ha una struttura e una durata che lo rendono diverso da un credito revolving, il cui costo può variare rapidamente. Applicare limiti specifici permette di cogliere queste differenze e di prevenire abusi su prodotti particolarmente onerosi. Verificare la categoria di appartenenza è quindi il primo passo per capire quale soglia si deve considerare nella valutazione di un’offerta.

Implicazioni pratiche per famiglie e imprese

Per chi richiede credito è essenziale conoscere le soglie pubblicate: dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto entra in vigore e i parametri diventano vincolanti. Questo significa che la controparte finanziaria non dovrebbe praticare tassi superiori ai limiti stabiliti; in caso contrario, si può contestare il contratto o rivolgersi a strumenti di tutela. Famiglie e imprese dovrebbero quindi comparare il tasso offerto con il riferimento indicato dal MEF prima di firmare.

Controlli e suggerimenti operativi

Prima di accettare un’offerta è consigliabile richiedere il calcolo del TEG e confrontarlo con il tasso soglia pertinente, conservando documentazione e preventivi. In caso di dubbi, è opportuno rivolgersi ad associazioni dei consumatori o a un consulente legale; segnalazioni e ricorsi sono strumenti previsti per contrastare possibili pratiche usurarie. Mantenere un atteggiamento informato è la miglior difesa contro condizioni contrattuali eccessive.