Impatto delle nuove tariffe sul Wisconsin: cosa dicono i numeri

Il panorama commerciale degli Stati Uniti è tornato sotto i riflettori: a livello nazionale si sono intensificate le misure tariffarie e il loro riverbero sulle economie locali è evidente.

In particolare il Wisconsin mostra un calo delle esportazioni, sia in termini nominali sia in termini reali, un segnale che interseca cambiamenti nei prezzi internazionali e nelle politiche di commercio.

Parallelamente, l’amministrazione comunemente chiamata Trump 2.0 ha introdotto e minacciato una serie di misure che vanno dall’implementazione della Section 122 a nuovi aumenti tariffari e indagini settoriali. Alcuni provvedimenti tecnici, come la sospensione della de minimis, hanno conseguenze pratiche per le piccole spedizioni e per la catena logistico-commerciale che servono le aziende del Midwest.

La dinamica delle esportazioni del Wisconsin

I dati indicano una diminuzione delle vendite all’estero provenienti dallo stato: le esportazioni misurate in valori correnti e quelle deflatte con l’indice dei prezzi alle esportazioni degli Stati Uniti mostrano tendenze negative. L’autore della valutazione ha applicato la procedura di aggiustamento stagionale X-13 per ottenere una serie coerente: il risultato evidenzia che, depurando l’effetto prezzi, il volume esportato si è contratto rispetto ai periodi precedenti. Questo fenomeno non riguarda solo le entrate ma anche l’occupazione nei settori manifatturieri, dove si registra un calo dell’occupazione che va in direzione opposta alle promesse politiche di rilancio industriale.

Dati e metodologia

Le serie utilizzate provengono dal Census e dal BLS, con calcoli a cura dell’autore per ottenere valori in mn 2000$/mo e serie destagionalizzate. L’uso dell’indice dei prezzi alle esportazioni consente di distinguere tra variazioni dovute a oscillazioni di prezzo e quelle dovute a cambiamenti nel volume fisico delle merci. Questa distinzione è cruciale per capire se la riduzione delle entrate estere sia temporanea o strutturale, e per pianificare risposte politiche e aziendali.

Il mosaico delle tariffe e delle minacce internazionali

La lista delle misure aggiornate include implementazioni e minacce che toccano più regioni e settori. Tra le azioni concrete figura l’implementazione della Section 122 con un’aliquota del 10% effective Feb. 24, 2026 e la minaccia di un aumento al 15% segnalata il Feb. 21, 2026. Inoltre, la sospensione della de minimis è entrata in vigore il Aug. 29, 2026 e è stata prorogata il Feb. 20, 2026, estendendo l’applicazione di dazi anche a invii di piccolo valore eccetto quelli passanti per il servizio postale internazionale.

Altre misure rilevanti e contesti

Tra le minacce più rilevanti si segnalano dazi condizionali: ad esempio un possibile 500% collegato a provvedimenti contro paesi che commerciano con la Russia, segnalato il Jan. 7, 2026, e un’ipotesi del 50% riferita a fornitori di armi all’Iran, menzionata il Apr. 8, 2026. Parallelamente, l’USTR ha avviato il Section 301 investigazioni per presunti abusi in materia di lavoro forzato e di eccesso di capacità industriale, con avvisi pubblicati il Mar. 11 e il Mar. 12, 2026, che includono numerosi Paesi e settori strategici.

Implicazioni pratiche per imprese e decisori

Per le aziende del Wisconsin le conseguenze sono concrete: aumento dei costi di input importati, riduzione dei mercati esteri accessibili e maggiore incertezza nelle catene di fornitura. Le imprese devono valutare strategie come la diversificazione dei mercati, la rinegoziazione dei contratti di fornitura e l’adeguamento dei prezzi di vendita. I decisori pubblici e le associazioni di categoria devono invece monitorare le notifiche dell’USTR, partecipare alle consultazioni e considerare strumenti di supporto per la transizione produttiva, soprattutto nel settore manifatturiero dove l’occupazione continua a contrarsi.

In sintesi, il quadro è quello di una combinazione di shock di politica commerciale e di aggiustamenti reali nelle esportazioni: il Wisconsin ne risente sia in termini di valore delle vendite sia di occupazione. La reazione efficace richiederà azioni coordinate tra imprese e istituzioni e una lettura attenta delle misure elencate, incluse quelle con date specifiche come Feb. 24, 2026, Feb. 21, 2026, Aug. 29, 2026 e Mar. 12, 2026, che definiscono il calendario delle incertezze e delle opportunità.