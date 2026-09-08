Alessandro Giuli e Ted Sarandos discutono investimenti e formazione in Italia

A margine del Sommet Lumière in Francia, il Ministro della Cultura italiano ha incontrato il co-CEO di Netflix per parlare del futuro del cinema nel nostro Paese.

In un contesto internazionale sempre più competitivo, il cinema italiano trova nuove opportunità di crescita grazie all’interesse di grandi player globali. A margine del prestigioso Sommet Lumière di Saint Paul-en-Vence in Francia il Ministro della CulturaAlessandro Giuli ha incontrato Ted Sarandos co-CEO di Netflix. L’incontro ha posto le basi per un rafforzamento della presenza della piattaforma streaming nel nostro Paese, con un focus particolare su investimenti e formazione.

Investimenti e valorizzazione del patrimonio cinematografico

Il Ministro Giuli ha espresso grande apprezzamento per la scelta di Netflix di realizzare grandi produzioni in Italia, valorizzando le competenze e le capacità del nostro sistema cinematografico. In particolare, è stata sottolineata l’importanza di Cinecittà come hub produttivo di livello internazionale. Giuli ha auspicato un ulteriore rafforzamento della presenza di Netflix in Italia, con un impegno esteso a tutta la filiera, dalla produzione alla distribuzione fino al sostegno delle sale cinematografiche.

Il contributo al Centro Sperimentale di Cinematografia

Durante l’incontro, Giuli ha ringraziato Sarandos per il contributo significativo di Netflix al progetto del Centro Sperimentale di Cinematografia per il recupero del Cinema Europa di Roma. Questo spazio culturale sarà dedicato alla formazione e alla valorizzazione del patrimonio cinematografico italiano offrendo nuove opportunità per i giovani talenti del settore.

Prospettive future e collaborazioni

L’incontro tra Giuli e Sarandos conferma l’interesse crescente dei grandi player internazionali verso il sistema produttivo del cinema italiano. Il Ministero della Cultura segue con particolare attenzione questi sviluppi, in vista dei prossimi passi del settore. La collaborazione tra Netflix e le istituzioni italiane potrebbe aprire nuove strade per la crescita del cinema nazionale, con ricadute positive sull’intera filiera produttiva.

In un’epoca di trasformazione digitale l’alleanza tra tradizione e innovazione rappresenta una sfida cruciale per il futuro del cinema. Con il supporto di attori globali come Netflix, l’Italia ha l’opportunità di rafforzare la sua posizione nel panorama cinematografico internazionale, preservando al contempo il suo ricco patrimonio culturale.