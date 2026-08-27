Matrimonio da favola in Gallura: Blumer e Spano uniscono le loro vite

Unioni d'amore e lusso si incontrano in Gallura per il matrimonio tra Brendan Blumer e Salvatore Spano, con ospiti internazionali e location esclusive

La Gallura si prepara a ospitare uno dei matrimoni più esclusivi dell’anno. Brendan Blumer, imprenditore statunitense di fama internazionale nel settore delle criptovalute e Salvatore Spano, imprenditore olbiese, stanno per unirsi in matrimonio in un evento che promette di essere indimenticabile.

La cerimonia, prevista per i primi giorni di settembre, sarà celebrata in una prestigiosa proprietà privata, mantenendo un rigoroso riserbo. Tuttavia, le indiscrezioni parlano di festeggiamenti che si protrarranno per tre giorni, con una macchina organizzativa già al lavoro da settimane.

Una storia d’amore discreta e un matrimonio da favola

La relazione tra Blumer e Spano è sempre stata vissuta lontano dai riflettori, nonostante le voci circolassero da tempo a Olbia. La discrezione è una caratteristica che accomuna entrambe le famiglie, lontane dalla ricerca di notorietà. Salvatore Spano, conosciuto da tutti come Tore, proviene da una famiglia di imprenditori olbiesi, con un fratello che vive e lavora all’estero e una sorella.

Il matrimonio, tuttavia, promette di essere un evento di grande rilievo, con la presenza di alcuni dei nomi più prestigiosi della musica internazionale. Tra gli ospiti attesi figurano Lady Gaga, Laura Pausini, Giorgia, Kygo e Rita Ora, mentre si parla anche della possibilità di un’esibizione dei Coldplay. È importante sottolineare che si tratta di indiscrezioni, non di un programma ufficialmente annunciato.

La tenuta di Romazzino: un angolo di paradiso

Un altro elemento che ha attirato l’attenzione è l’acquisto da parte di Blumer della tenuta di Romazzino, nel territorio di Arzachena. La proprietà, affacciata direttamente sulla baia di Romazzino, è stata acquistata per 172,8 milioni di dollari. La tenuta, progettata negli anni Settanta dall’architetto Luigi Vietti, comprende tre ville in stile mediterraneo per una superficie complessiva di circa 2.500 metri quadrati, con 28 camere da letto e 35 bagni.

La tenuta ha una storia importante e ha appartenuto a personalità di primo piano internazionale, tra le quali Henry Ford II e l’ex ministro saudita del Petrolio Ahmed Zaki Yamani. Oggi, la tenuta è un autentico angolo di paradiso della Gallura, perfetto per ospitare un evento così esclusivo.

Un evento che coinvolge tutta la Gallura

La festa di matrimonio non si limiterà alla tenuta di Romazzino. Secondo le indiscrezioni, i festeggiamenti si svolgeranno in diverse location della Gallura, tra cui Capriccioli, San Pantaleo e Olbia. Una delle serate più attese è quella a bordo del traghetto Agata, attualmente nel porto di Olbia per un intervento di riqualificazione.

Sulla nave ci saranno il palco per le esibizioni degli ospiti musicali e diversi ristoranti. Il traghetto si sposterà per le serate di festa davanti a Capo Figari e poi probabilmente davanti all’Hotel Pitrizza. Sabato 5 settembre, invece, ci sarà il ricevimento a San Pantaleo, con negozi e ristoranti riservati agli ospiti degli sposi.

Per alcuni giorni, quindi, Romazzino, Capriccioli, San Pantaleo e Olbia potrebbero trasformarsi nel palcoscenico di uno dei matrimoni più esclusivi dell’estate sarda. E con una possibile parata di artisti del calibro di Coldplay, Lady Gaga, Giorgia e Laura Pausini, la festa promette di attirare inevitabilmente l’attenzione ben oltre i confini della Gallura.