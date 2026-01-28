in News

Analisi approfondita dei costi della competizione fiscale in Europa

La competizione fiscale tra gli Stati membri dell’Unione Europea comporta un costo annuale di decine di miliardi di euro.

Questa somma potrebbe essere impiegata per stimolare una ripresa economica, contribuendo a finanziamenti per il piano di riarmo, supporto all’Ucraina e la transizione verso una società più verde e digitale.

Un recente rapporto del Servizio di ricerca del Parlamento Europeo, intitolato Il futuro dell’armonizzazione della politica fiscale dell’Ue, ha messo in evidenza, per la prima volta in modo dettagliato, i costi associati a ciò che viene definito ‘non Europa’, ovvero i costi derivanti dalla mancanza di armonizzazione delle politiche fiscali tra i vari Stati membri.

Le sfide della tassazione in Europa

Secondo l’eurodeputato Pasquale Tridico, ex presidente dell’INPS, il contesto attuale vede Paesi come l’Italia costretti a fronteggiare un doping fiscale praticato da nazioni come il Lussemburgo e l’Irlanda, unito a una pressione sociale causata dalla delocalizzazione delle imprese verso l’Est Europa.

I costi della mancata armonizzazione

La responsabilità della definizione delle tasse spetta agli Stati nazionali; tuttavia, la frammentazione delle regole comporta costi significativi in diversi ambiti. Tra questi vi sono la tassazione della ricchezza, quella delle criptovalute, la digitalizzazione delle amministrazioni fiscali e gli oneri di compliance per le aziende e i cittadini. L’obiettivo del rapporto non è l’introduzione di una tassa europea, ma l’analisi dei benefici derivanti da una maggiore coordinazione fiscale.

Il potenziale delle criptovalute

Un esempio lampante riguarda le criptovalute: ogni nazione adotta definizioni e normative proprie. Si stima che, entro il 2026, la tassazione sulle plusvalenze delle criptovalute potrebbe generare circa 4,7 miliardi di euro a livello europeo, cifra che potrebbe superare i 10 miliardi entro il 2035. Tridico sottolinea che tale importo potrebbe essere utilizzato per attenuare i tagli a settori come la coesione e l’agricoltura.

La necessità di standard comuni

Per massimizzare i proventi fiscali, il rapporto raccomanda la creazione di una definizione condivisa degli eventi tassabili e l’adozione di standard comuni di valutazione.

Opportunità nella tassazione della ricchezza

Un altro settore ricco di opportunità è quello della tassazione della ricchezza. Se si applicasse l’aliquota media Ue sui patrimoni immobiliari in tutti i Paesi con valori al di sotto della media, si potrebbero recuperare annualmente 15,2 miliardi di euro, con un incremento delle entrate del 18%. In uno scenario più ambizioso, estendendo l’esercizio ai patrimoni immobiliari superiori a 1 milione di euro, gli incassi potrebbero raggiungere i 127,8 miliardi di euro.

Inoltre, l’introduzione di una tassa dell’1% sui patrimoni superiori a un miliardo di euro potrebbe fruttare tra i 20 e i 30 miliardi di euro all’anno in Europa. Questi dati sostengono la proposta avanzata dall’economista Gabriel Zucman di tassare le grandi fortune, che, insieme a una tassazione sui giganti del web, potrebbe fornire risorse vitali per affrontare le sfide economiche dell’Unione Europea.

I benefici di un allineamento fiscale

Il rapporto evidenzia anche le disparità tra le normative fiscali e gli standard digitali, specialmente nelle amministrazioni pubbliche. Un esempio eclatante è rappresentato dal tempo necessario per adempiere agli obblighi fiscali, che varia da meno di 60 a oltre 400 ore all’anno. Un allineamento alla media europea potrebbe apportare vantaggi significativi, in particolare per l’Italia, dove le aziende spendono in media oltre 238 ore all’anno per ottemperare a tali obblighi, rispetto a una media OCSE di 160 ore.

