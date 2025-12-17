Analisi delle Decisioni Finanziarie Aziendali: Ottimizza le Tue Scelte Economiche

La gestione della finanza aziendale riveste un ruolo fondamentale per il successo di qualsiasi impresa.

Il corso, che si svolgerà dal 10 novembre al 10 dicembre, offre agli studenti l’opportunità di acquisire competenze essenziali per comprendere e valutare le scelte di finanziamento e investimento delle aziende, con un focus particolare sui mercati internazionali.

Obiettivi del corso

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di analizzare diverse strategie finanziarie, pianificando a medio e lungo termine. Sarà approfondita l’importanza della struttura finanziaria dell’impresa, utilizzando vari modelli di teoria della finanza per valutare il capital budgeting e i rischi associati ai progetti di investimento.

Competenze pratiche e teoriche

Il corso si propone di fornire strumenti teorici e pratiche applicabili nel contesto lavorativo. Gli studenti apprenderanno a sviluppare piani finanziari efficaci e a gestire situazioni complesse che richiedono un’analisi approfondita delle scelte aziendali.

Finanza straordinaria e operazioni di mercato

Uno dei focus principali del corso riguarda le operazioni di finanza straordinaria, come fusioni e acquisizioni, che comportano cambiamenti significativi nella dimensione e nella struttura finanziaria delle società. Saranno analizzati anche l’emissione di titoli azionari e gli aumenti di capitale, fornendo agli studenti le chiavi per orientarsi in questo complesso settore.

Materiale didattico e risorse

Il programma include letture fondamentali come Finanza aziendale 1 e 2 di J. Berk e P. DeMarzo, tradotti e curati da O. Morresi e D. Venanzi. Saranno inoltre forniti dispense, materiale online e articoli accademici per supportare l’apprendimento.

Modalità di valutazione

Per verificare il livello di preparazione dei partecipanti, l’esame si articolerà in due sezioni: una parte pratica, composta da due esercizi, e una parte teorica, con domande a scelta multipla. È fondamentale che gli studenti rispondano correttamente a un minimo di cinque domande per superare l’esame.

Normative per l’esame

Durante l’esame è consentito l’uso di calcolatrici finanziarie, mentre è vietato utilizzare altro materiale non autorizzato. È fondamentale procedere all’iscrizione tramite la piattaforma online AlmaEsami per poter partecipare alla prova. Coloro che non si iscrivono non potranno sostenere l’esame.

Il corso come opportunità di crescita

Questo corso offre un’importante opportunità di crescita per chi desidera intraprendere una carriera nel campo della finanza aziendale. Comprendere come valutare le scelte aziendali e il loro impatto sui mercati internazionali risulta essenziale per affrontare le sfide di un contesto economico in continua evoluzione.