Analisi delle Trasformazioni nelle Economie di Mercato: Tendenze e Impatti

Dal 15 settembre al 16 dicembre 2025, si svolgerà un interessante corso dedicato alla sociologia economica.

Questo programma ha come obiettivo principale quello di fornire agli studenti strumenti teorici e pratici per analizzare i fenomeni sociali, in particolare quelli legati all’economia di mercato contemporanea.

Le lezioni si concentreranno su come le forze culturali, sociali e politiche influenzano lo sviluppo delle economie moderne. Attraverso un approccio critico, gli studenti acquisiranno capacità di osservazione e riflessione sulla realtà sociale attuale.

Temi fondamentali del corso

Il corso si articola in diverse aree tematiche, ognuna delle quali offre uno spunto per comprendere le dinamiche economiche contemporanee. Tra i principali argomenti trattati, vi è la sociologia del capitalismo, che esplora le origini e l’evoluzione del sistema capitalistico attraverso le opere di autori come Simmel e Sombart.

Le origini del capitalismo

In questa sezione, verranno esaminati i contributi di pensatori come Max Weber, che ha analizzato il rapporto tra capitalismo e civiltà occidentale, e gli effetti sociali che questo sistema ha generato, come evidenziato da Durkheim e Veblen.

Le crisi e le trasformazioni del capitalismo

Un altro tema cruciale riguarda le crisi economiche, in particolare la Grande Crisi, che ha segnato un punto di svolta nel capitalismo liberale. Figure come Polanyi e Schumpeter offriranno spunti preziosi per comprendere come tali eventi abbiano condotto a trasformazioni significative nel panorama economico globale.

Sociologia economica contemporanea

Alla luce di quanto esaminato, il corso si sposterà verso la sociologia economica contemporanea, dove saranno analizzati i diversi modelli economici attuali e come questi si interfacciino con le strutture sociali esistenti.

Per gli studenti che parteciperanno attivamente alle lezioni, è previsto un programma di letture essenziali. Tra i testi fondamentali, vi sono i volumi di Trigilia, che offrono una panoramica storica e attuale della sociologia economica, e il lavoro di Barbera e Pais, che affronta i consumi e le catene globali del valore.

Inoltre, gli studenti non frequentanti possono affidarsi a testi alternativi per prepararsi all’esame, che comprenderà domande a risposta multipla e domande aperte, permettendo una valutazione approfondita delle conoscenze acquisite.

Informazioni aggiuntive e modalità d’esame

È importante notare che le esercitazioni pratiche non saranno valutate e si svolgeranno durante il corso. Gli studenti saranno invitati a partecipare a un pre-appello il 16 dicembre, che si terrà in presenza e sarà suddiviso in turni.

La registrazione all’esame avverrà tramite il portale Almaesami, dove si potranno trovare anche dettagli sugli appelli. Gli studenti dovranno prestare attenzione a iscriversi solo agli appelli appropriati in base alla loro partecipazione al corso.

Le lezioni si concentreranno su come le forze culturali, sociali e politiche influenzano lo sviluppo delle economie moderne. Attraverso un approccio critico, gli studenti acquisiranno capacità di osservazione e riflessione sulla realtà sociale attuale.0