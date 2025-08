Antonino Spinalbese: dal Grande Fratello ai fallimenti aziendali

Dopo aver calcato il palcoscenico di programmi come il Grande Fratello Vip 7 e The Couple – Una vittoria per due, Antonino Spinalbese ha deciso di tornare alle sue radici, riappropriandosi delle forbici nel salone Coppola, situato nel cuore pulsante di Milano.

Ma cosa è andato storto nel suo percorso imprenditoriale? La realtà è che, nonostante il suo ritorno alla professione di hairstylist, la sua avventura nel mondo degli affari ha subito un brusco arresto. Due delle sue aziende, attive nel settore della moda e dei servizi per personaggi pubblici, sono state messe in liquidazione, gettando un’ombra pesante sul suo cammino professionale.

Il primo fallimento: Santa Gertrudis srl

La prima a crollare è stata la Santa Gertrudis srl, fondata nel marzo del 2022. Spinalbese deteneva una quota del 33%, mentre il suo socio Alessandro Grange controllava il restante 67%. Questa società si occupava di “fabbricazione e commercio di calzature, abbigliamento, tessuti, cosmetici e articoli da boutique”. Ma nonostante le ambizioni iniziali, la linea di costumi da bagno lanciata con il marchio omonimo non ha avuto il successo sperato. Con un bilancio del 2023 che ha registrato ricavi per soli 5.000 euro, i soci si sono trovati costretti a prendere la difficile decisione di chiudere i battenti. E chi non si sarebbe trovato in difficoltà in una situazione simile?

La liquidazione della Santa Gertrudis srl rappresenta un duro colpo per Spinalbese, che aveva sognato di espandere il suo brand oltre il mondo del hairstylist. Questo fallimento mette in luce le sfide che molti imprenditori affrontano nel competitivo settore della moda. Non basta avere un volto noto per garantire il successo di un’impresa; serve anche un piano solido e una buona dose di fortuna.

La seconda iniziativa: Stan Mgmt srl

Ma la storia non finisce qui. Un altro progetto, la Stan Mgmt srl, creata nel febbraio 2022, ha subito lo stesso destino. Qui, Spinalbese e Grange erano soci paritari, offrendo servizi a personaggi dello spettacolo e atleti, oltre a gestire campagne pubblicitarie e ricerche di marketing. Nel 2023, la Stan Mgmt ha registrato ricavi per 91.000 euro. Un risultato che, sebbene migliore rispetto a Santa Gertrudis, non è comunque bastato a garantire la sostenibilità dell’attività. Come si può vedere, a volte i numeri non raccontano tutta la storia.

La chiusura di queste due aziende solleva interrogativi sulle strategie imprenditoriali di Spinalbese e sul futuro della sua carriera. E sebbene le difficoltà siano evidenti, il hairstylist ha dimostrato una resilienza notevole, tornando al suo lavoro di taglio e acconciatura, che è dove ha iniziato. Ma come influenzeranno queste esperienze le sue scelte future? Solo il tempo potrà dirlo.

Conclusioni e prospettive future

Il ritorno di Antonino Spinalbese nel mondo della bellezza potrebbe segnare una nuova opportunità di riscatto. Con un bagaglio di esperienze che spazia dai reality show a un passato consolidato come hairstylist, è fondamentale che Spinalbese impari dagli errori commessi nel settore imprenditoriale. La sua capacità di reinventarsi e rimanere rilevante nel panorama della moda e della bellezza sarà la chiave per il suo successo futuro. Tu cosa ne pensi? Può un hairstylist superare le sfide del mercato?

In un settore in continua evoluzione come quello della moda, la resilienza e l’innovazione sono essenziali. Sarà interessante osservare come Antonino Spinalbese utilizzerà le esperienze passate per affrontare le sfide che lo attendono nel prossimo futuro. Riuscirà a risollevarsi e a riprendere in mano la sua carriera? Solo il tempo potrà darci una risposta.