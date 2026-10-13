Un conto titoli senza costi di apertura, custodia e gestione, ideale per i liberi professionisti che vogliono operare in autonomia.

Chi è libero professionista e possiede già un rapporto di Conto corrente presso Banca Sistema, può accedere a una soluzione dedicata per la gestione dei propri strumenti finanziari. Si tratta di un conto titoli studiato per semplificare la custodia, l’amministrazione e la negoziazione di azioni, obbligazioni, titoli di Stato, ETF e quote di fondi comuni.

Servizi inclusi nel conto titoli

La banca si occupa di tutte le fasi operative: dalla negoziazione degli strumenti, al incasso delle cedole, dei dividendi e degli interessi fino al collocamento di nuove emissioni azionarie e obbligazionarie. Inoltre, ogni operazione viene tempestivamente registrata in contabilità garantendo trasparenza e tracciabilità per il cliente.

Trading online sui principali mercati italiani

Attraverso la piattaforma di trading online l’utente può operare in autonomia su diversi segmenti di mercato. Sono disponibili le azioni quotate sul mercato MTA di Borsa Italiana, gli ETF ed ETC presenti su ETF-Plus e le obbligazioni corporate o i titoli di Stato quotati su MOT, MTF o su intermediari di mercato. Tutti gli scambi sono gestiti in tempo reale, con la possibilità di monitorare facilmente posizioni e performance.

Intervento della Divisione Banking per operazioni internazionali e fondi

I professionisti della Divisione Banking ampliano il ventaglio di opportunità: è possibile negoziare titoli obbligazionari e azionari in valuta estera sfruttando i mercati delle principali Borse estere. Inoltre, il cliente può sottoscrivere quote di fondi di investimento gestiti dalle più note case di gestione del risparmio, diversificando ulteriormente il portafoglio.

Condizioni economiche: zero costi per l’accesso

Una delle caratteristiche distintive è l’assenza totale di spese di apertura o chiusura del conto titoli. Anche la custodia e l’amministrazione sono offerte gratuitamente, così come il canone annuo per le operazioni via Internet Banking. L’unica imposta applicata è il bollo annuale calcolato secondo la normativa vigente, senza costi aggiuntivi nascosti.

Procedura di attivazione

Per avviare il conto titoli è consigliabile leggere attentamente tutti i documenti informativi presenti nella sezione “Documenti Utili”. Una volta verificata la completezza delle informazioni, si può procedere con la richiesta di attivazione tramite la filiale o il canale digitale, assicurandosi di aver già un rapporto di conto corrente presso Banca Sistema.

Assistenza clienti

Il servizio di assistenza è centralizzato a Milano, dove gli specialisti sono a disposizione per rispondere a dubbi tecnici, fornire supporto nella compilazione della modulistica e accompagnare il cliente nelle prime operazioni di trading. L’obiettivo è garantire un’esperienza fluida e priva di ostacoli per tutti i liberi professionisti che scelgono Banca Sistema come partner finanziario.