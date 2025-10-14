Conto Corrente Online Banca Mediolanum: Scopri Promozioni Esclusive e Vantaggi Unici

Banca Mediolanum propone un conto corrente online con vantaggi significativi.

È possibile aprire il SelfyConto, che offre un rendimento annuale lordo del 3% su somme vincolate per sei mesi, accompagnato da buoni regalo Amazon.

Dettagli dell’offerta di Banca Mediolanum

L’iniziativa di Banca Mediolanum si rivolge a chi desidera gestire i propri risparmi in modo intelligente. Aprendo il SelfyConto entro il 30 novembre, si potrà usufruire di un canone gratuito per il primo anno. Gli under 30 possono beneficiare di questa offerta fino a 30 anni. Trascorso il primo anno, il canone mensile sarà di 3,75 euro, ma esistono modalità per azzerarlo, come l’accredito dello stipendio o una spesa mensile di almeno 500 euro.

Vantaggi del SelfyConto

Il SelfyConto propone una serie di servizi gratuiti e pratici. È possibile ricevere lo stipendio o la pensione direttamente sul conto, effettuare bonifici SEPA senza costi aggiuntivi e prelevare denaro senza commissioni nei Paesi dell’Unione Europea. Inoltre, il servizio di addebito delle utenze è completamente gratuito e viene fornita una carta di debito fisica senza alcun costo per il primo anno. Successivamente, il costo sarà di 10 euro all’anno.

Rendimento e buoni regalo

Il rendimento del 3% annuo lordo rappresenta un elemento cruciale di questa offerta. Per ottenerlo, è necessario aprire il conto corrente entro il 30 novembre e successivamente attivare un conto deposito della durata di sei mesi entro il 5 dicembre. Un requisito fondamentale è accreditare lo stipendio almeno sette giorni prima della scadenza del deposito. La somma minima vincolabile è di 100 euro, mentre il massimo è fissato a 500.000 euro, limitazione che si applica solo al primo deposito effettuato.

Come ottenere i buoni regalo Amazon

Banca Mediolanum offre un’opportunità speciale legata ai buoni regalo Amazon. Aprendo il SelfyConto entro il 31 ottobre e richiedendo la carta di debito Mastercard, si riceverà un buono Amazon del valore di 10 euro. Successivamente, spendendo almeno 50 euro entro il 30 novembre utilizzando la Mediolanum Card, si potrà ottenere un ulteriore buono da 50 euro. Questa iniziativa rappresenta un’interessante opportunità per chi desidera unire risparmio e shopping online.

Il SelfyConto di Banca Mediolanum

L’offerta di Banca Mediolanum per il SelfyConto si configura come un’interessante opportunità per la gestione del denaro. Il conto prevede un canone gratuito per il primo anno e offre un rendimento del 3% sui risparmi vincolati. Inoltre, è possibile ottenere buoni regalo Amazon, rendendo la proposta ancora più allettante. Per chi cerca un conto corrente online che garantisca vantaggi concreti, Banca Mediolanum rappresenta una scelta da considerare attentamente.