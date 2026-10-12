Scopri il significato del credit spread e come influisce sui rendimenti obbligazionari

Nel mondo delle obbligazioni, il credit spread rappresenta il margine di rendimento che gli investitori esigono quando concedono credito a un emittente rispetto a un titolo considerato a bassa rischiosità. Questo differenziale è il compenso per il rischio aggiuntivo che deriva dalla possibilità che l’emittente non riesca a rispettare gli obblighi di pagamento degli interessi o di rimborso del capitale.

Il valore dello spread varia in tempo reale: quando gli operatori percepiscono un aumento del rischio, richiedono un premio più elevato; al contrario, una maggiore fiducia nell’emittente porta a una contrazione del differenziale. Perciò, il credit spread è un indicatore sensibile alle notizie societarie, ai cambiamenti macroeconomici e alle condizioni di liquidità del mercato.

Che cosa è il credit spread

Il termine spread identifica semplicemente la differenza tra due tassi di rendimento. Nel contesto obbligazionario, il credit spread mette a confronto un titolo con durata simile ma di qualità creditizia differente. Solitamente si confronta un corporate bond con un titolo sovrano ritenuto molto sicuro; il rendimento del titolo di Stato funge da benchmark mentre lo spread rappresenta la parte extra di remunerazione richiesta per il credito verso l’impresa.

Calcolo del credit spread

Per determinare lo spread basta sottrarre il rendimento del benchmark a quello dell’obbligazione analizzata: rendimento obbligazione – rendimento benchmark = credit spread. È fondamentale che il benchmark sia espresso nella stessa valuta e abbia una scadenza il più possibile vicina a quella dell’obbligazione, altrimenti il risultato incorporerebbe anche il rischio di durata. In assenza di un titolo governativo con scadenza identica, si utilizza la curva dei rendimenti per interpolare il valore di riferimento.

Fattori che muovono lo spread

Eventi societari

La pubblicazione di risultati inferiori alle attese, l’aumento del debito o la riduzione della liquidità operativa accrescono le preoccupazioni degli investitori. In queste situazioni il credit spread tende ad allargarsi, poiché il mercato richiede un premio più elevato per il maggior rischio percepito.

Condizioni macroeconomiche

Una recessione o un calo della fiducia globale possono spingere gli operatori a preferire titoli di Stato, facendo scendere il rendimento del benchmark e aumentando, L’effetto è più marcato sui titoli ad alto rendimento (high yield), dove il premio per il rischio è già più ampio.

Liquidità del mercato

Quando gli scambi di un determinato bond diventano meno frequenti, gli investitori richiedono un compenso per la difficoltà di vendere l’attività. Il risultato è un aumento dello spread dovuto a un premio per la minore liquidità, anche in assenza di cambiamenti fondamentali nella qualità creditizia dell’emittente.

Spread tra obbligazioni corporate e sovrane: esempi pratici

Supponiamo che un corporate bond a 10 anni offra un rendimento del 4,5% mentre il Treasury statunitense di pari scadenza renda il 3,0%. La differenza di 1,5 punti percentuali, ovvero 150 punti base, è il credit spread richiesto dagli investitori per il rischio di credito aggiuntivo dell’impresa.

Nel contesto europeo, il più noto sovereign spread è quello tra il BTP italiano e il Bund tedesco a 10 anni. Se il BTP rende il 4% e il Bund il 3%, lo spread è di 100 punti base, indicando quanto il mercato richiede in più per detenere il debito italiano rispetto al tedesco, considerato il riferimento a basso rischio.

Per i bond dotati di opzione di rimborso anticipato (callable), si calcola spesso l’option-adjusted spread (OAS) che sconta il valore dell’opzione per consentire confronti più equi tra titoli con diverse caratteristiche contrattuali.

Come interpretare le variazioni di spread

Un allargamento dello spread non è automaticamente sintomo di problemi specifici dell’emittente; può derivare da una maggiore avversione al rischio, da tensioni di mercato o da una ridotta liquidità. Prima di trarre conclusioni, è necessario analizzare la causa scatenante: dati societari negativi, contesto economico sfavorevole o semplicemente un trasferimento di capitali verso titoli più sicuri.

Al contrario, una compressione dello spread indica solitamente un miglioramento della percezione di rischio, sia per l’emittente che per l’intero settore. In periodi di stabilità o di ripresa economica, la domanda per le obbligazioni corporate aumenta, i prezzi salgono e i rendimenti – quindi gli spread – tendono a ridursi.