Apri un SelfyConto e Ottieni Buoni Regalo Amazon Gratis!

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, Banca Mediolanum ha lanciato una promozione esclusiva per incentivare l’apertura del suo conto corrente online, il SelfyConto.

Questa offerta si rivolge a chi desidera gestire le proprie finanze in modo semplice e conveniente, approfittando di vantaggi esclusivi.

Dettagli dell’offerta

Fino al 31 dicembre, chi decide di aprire un conto SelfyConto e richiede la carta di debito associata riceverà un buono regalo Amazon del valore di 10 euro. Inoltre, gli utenti che spenderanno almeno 50 euro entro il 31 gennaio 2026 potranno ricevere un secondo buono di 50 euro. Questa iniziativa rappresenta un modo ideale per iniziare l’anno con un regalo.

Vantaggi di SelfyConto

Il SelfyConto è un conto online che offre un canone gratuito per il primo anno, e per i giovani sotto i 30 anni, il canone rimane azzerato fino al raggiungimento dell’età limite. Il pacchetto include l’accredito dello stipendio, bonifici SEPA, prelievi ATM in area Euro e una carta di debito digitale del circuito Mastercard.

Trascorso il primo anno, il canone mensile ammonta a 3,75 euro, ma questo può essere azzerato con l’accredito dello stipendio o con una spesa mensile di almeno 500 euro. Si tratta di un’offerta davvero allettante per chi cerca un conto corrente flessibile e con costi contenuti.

La carta di debito e i suoi vantaggi

Per quanto riguarda la carta di debito, gli utenti possono optare per una versione digitale gratuita, o scegliere la versione fisica, che sarà senza costi per il primo anno e successivamente avrà un costo annuale di 10 euro. La Mediolanum Debit Card offre numerosi vantaggi, come prelievi gratuiti in oltre 45.000 punti vendita Mooney, una polizza multirischi per gli acquisti online e la comodità dei pagamenti contactless tramite smartphone e smartwatch.

Opzioni di credito aggiuntive

Durante l’apertura del SelfyConto, è possibile richiedere la Mediolanum Credit Card, che presenta un canone gratuito per il primo anno, successivamente fissato a 20 euro all’anno. Tra le sue funzioni, spicca l’Easy Shopping, che consente di dilazionare i pagamenti, e gli utenti possono personalizzare il circuito di pagamento scegliendo tra Visa o Mastercard.

Come aprire un conto online SelfyConto

Per avviare la procedura di apertura del SelfyConto, è sufficiente visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum e compilare un semplice modulo con i dati personali richiesti. Dopo aver confermato l’identità, sarà possibile firmare il contratto digitalmente, rendendo l’intero processo rapido e senza complicazioni.

Questa opportunità rappresenta un modo efficace per gestire le proprie finanze in modo innovativo, approfittando di vantaggi esclusivi e della comodità di un conto online. Aprire il proprio SelfyConto e ricevere i buoni regalo Amazon potrebbe rivelarsi una scelta vantaggiosa.