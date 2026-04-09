Aumenti stipendi scuola e nuove tabelle: guida al CCNL istruzione 2026-2027

La trattativa per il rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca è tornata al centro del dibattito pubblico: l’ipotesi di accordo, siglata l’1° aprile presso ARAN dalle sigle sindacali (tra cui FLC CGIL, Cisl, Uil, Gilda, Snals e Anief), interessa circa 1,3 milioni di lavoratori della scuola, dell’università, degli enti di ricerca e dell’AFAM.

Questo testo economico concentra le risorse sulle voci fisse della retribuzione e prevede aumenti progressivi che entreranno a regime nel 2027.

Accanto agli incrementi strutturali, il rinnovo contempla il riconoscimento di arretrati per il periodo compreso tra gennaio 2026 e giugno 2026 e una serie di misure specifiche per il personale Ata e per i comparti universitario e della ricerca. Nel sommario che segue vengono illustrate le cifre principali, le differenze per profilo e i nodi aperti nella prosecuzione della trattativa.

Cosa prevede l’intesa economica

L’accordo destina la totalità delle risorse disponibili al rafforzamento delle voci fisse in busta paga: incremento dello stipendio tabellare e aumento delle indennità fisse e continuative. A regime, da gennaio 2027, l’operazione garantisce un beneficio medio mensile stimato in circa 137 euro, corrispondente a un aumento percentuale del 5,9% in termini tabellari per il comparto scuola. Per il personale docente la stima media è di 143 euro mensili, mentre per il personale Ata si prevede un aumento medio di 107 euro.

Range per fasce di anzianità e profili

Gli aumenti non sono uniformi: per i docenti si passa da un incremento minimo di circa 115,46 euro (insegnante di primaria in avvio di carriera) fino a un massimo vicino a 193,68 euro per i docenti con oltre 35 anni di servizio nelle superiori. Per il personale ATA le variazioni vanno da circa 91,57 euro per i collaboratori scolastici in ingresso fino a oltre 211 euro per i DSGA all’ultimo gradone.

Arretrati, tempistiche e somme una tantum

L’ipotesi contrattuale contempla il riconoscimento degli arretrati riferiti al periodo gennaio 2026–giugno 2026. Per molti lavoratori la stima media riportata è di circa 800 euro, con erogazione indicativamente prevista per giugno 2026 dopo i controlli amministrativi. Settori diversi presentano valori differenti: il personale della ricerca può attestarsi su arretrati medi intorno a 1.100 euro, mentre per l’AFAM la stima è di circa 1.000 euro.

Elementi aggiuntivi per il personale Ata

Per il personale Ata sono previste misure specifiche: un una tantum di 110 euro a gennaio 2027 derivante dal rinvio del nuovo ordinamento professionale, oltre a una rivalutazione della figura dell’Operatore, finalizzata a riconoscere il ruolo nell’assistenza agli alunni con disabilità. Restano sul tavolo altre rivendicazioni sindacali, come il riconoscimento di buoni pasto estesi e indennità per chi opera su più sedi.

Impatto reale e questioni aperte

Dietro ai numeri si pone il tema del potere d’acquisto. Molti operatori scolastici valutano gli aumenti come un recupero parziale rispetto all’inflazione accumulata negli ultimi anni: se da un lato l’incremento medio è significativo, dall’altro resta la percezione di una distribuzione non uniforme e di un impatto non sempre immediato sul netto in busta paga (che dipende dalla situazione fiscale personale e dalle ritenute). Alcune cifre circolate in questi mesi riferiscono aumenti già applicati in seguito a precedenti intese entrate in vigore all’inizio del 2026, con rincari per i docenti tra i 120 e oltre 200 euro lordi mensili e, per alcuni, arretrati più consistenti nell’ordine dei 1.500–1.600 euro lordi medi: si tratta di rilevazioni da contestualizzare rispetto alla natura dell’accordo e al periodo di riferimento.

Altri settori: università e ricerca

Per l’università l’aumento del tabellare a regime è stato quantificato intorno al 6,6%, con la figura dei Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL) che potrebbe registrare un incremento fino al 7%. Per il settore ricerca le previsioni parlano di un incremento del 5,6% per ricercatori e tecnologi e del 6,9% per il personale tecnico-amministrativo. Una novità rilevante è il riconoscimento del buono pasto anche nelle giornate svolte in modalità agile, uniformando queste tutele al resto del pubblico impiego.

Prossimi passi e responsabilità

La firma dell’1° aprile definisce la parte economica ma non chiude la stagione contrattuale: le trattative proseguiranno per definire aspetti normativi, relazioni sindacali e risorse aggiuntive necessarie a fronteggiare eventuali scostamenti inflazionistici. Le organizzazioni sindacali hanno annunciato la prosecuzione della mobilitazione per ottenere un Fondo di Perequazione e ulteriori risorse per equiparare i salari ad altri comparti pubblici. Resta cruciale il monitoraggio dell’applicazione pratica delle tabelle e la puntualità nei pagamenti degli arretrati.

In sintesi, l’intesa porta aumenti strutturali e misure mirate, ma l’effetto finale sulla vita quotidiana dei lavoratori dipenderà dalla chiusura delle questioni residue, dalla distribuzione degli incrementi per fasce di anzianità e dall’evoluzione dell’inflazione: elementi che determineranno se l’accordo sarà percepito come un passo avanti o come un compromesso.