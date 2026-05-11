Come partecipare al concorso Guardia di Finanza per 983 posti: guida pratica

Il Ministero ha indetto il concorso pubblico per l’ammissione di 983 allievi marescialli al 98° corso della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2026/2027.

Questa opportunità si rivolge a diplomati interessati a intraprendere un percorso formativo e di carriera nel Corpo: i posti sono divisi tra contingente ordinario e contingente di mare, con specializzazioni specifiche per quest’ultimo.

Per partecipare è necessario presentare domanda esclusivamente online tramite il portale concorsi.gdf.gov.it, muniti di SPID o CIE. La procedura richiede attenzione ai requisiti formali e alle scadenze indicate; conoscere in anticipo le tappe del concorso consente di organizzare lo studio e la pratica fisica in modo efficace.

Requisiti di partecipazione e modalità di presentazione

Possono concorrere i candidati che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore idoneo all’iscrizione ai corsi universitari e che rispettino i limiti anagrafici previsti. Tra i requisiti generali figurano la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici e l’assenza di impedimenti amministrativi o penali che precludano l’impiego nella pubblica amministrazione. La domanda deve essere compilata online entro la scadenza indicata sul portale ufficiale: il termine ultimo per l’invio è fissato alle ore 12:00 del 22 marzo 2026.

Dettagli pratici e documentazione

Per accedere al sistema è obbligatorio possedere SPID o CIE. I candidati dovranno indicare se partecipano al contingente ordinario o al contingente di mare (per il quale è consentita la scelta di una sola specializzazione). È fondamentale leggere le istruzioni per l’attestazione dei requisiti e allegare eventuali certificazioni, come il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica quando richiesto per le prove fisiche.

Struttura del concorso e calendario delle prove

Il concorso si articola in più fasi: preselezione scritta, prova scritta di cultura generale, prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali, prova orale e una prova facoltativa di lingua straniera. La prova di preselezione è programmata a partire dal 13 aprile 2026, mentre la prova scritta di cultura generale è prevista per il 5 maggio 2026 alle ore 8:00. Conoscere l’ordine e le modalità degli accertamenti aiuta a pianificare preparazione e tempi di recupero tra le prove.

Posti e ripartizione per specializzazione

I 983 posti sono così distribuiti: 923 per il contingente ordinario e 60 per il contingente di mare. Le specializzazioni del contingente di mare sono: Nocchiere abilitato al comando (NAC) 30 posti, Nocchiere (NCH) 10 posti, Tecnico di Macchine (TDM) 16 posti e Tecnico Sistemi Comunicazione e Scoperta (TSC) 4 posti. È vietato presentare domanda per più contingenti o per più specializzazioni del contingente di mare.

Preselezione, banca dati e criteri di ammissione

La prova di preselezione consiste in un questionario a 100 domande a risposta multipla, con la seguente distribuzione: 35 quesiti di abilità logico-matematiche, 25 di abilità linguistiche in italiano, 10 di storia, 10 di educazione civica, 10 di lingua inglese e 10 di informatica. La banca dati ufficiale non viene pubblicata integralmente: saranno messi a disposizione soltanto due questionari-tipo. Per compensare, sono disponibili raccolte di esercitazione private contenenti oltre 32.000 quiz suddivisi per materia.

Verranno ammessi alle prove successive i candidati classificatisi nei primi 3.700 posti per il contingente ordinario e in numero ridotto per le specializzazioni del contingente di mare (ad esempio 150 per NAC, 50 per NCH, 40 per TDM e 20 per TSC). La conoscenza della struttura della prova e l’allenamento con simulazioni a tempo sono elementi chiave per superare la preselezione.

Preparazione consigliata e risorse utili

Per affrontare al meglio la preselezione è utile seguire un piano di studio che alterni teoria ed esercitazioni pratiche: concentrare lo studio sulla logica e sulla lingua italiana (le materie con più domande), utilizzare simulatori per eseguire prove complete da 100 quiz in 1 ora e 40 minuti e monitorare i progressi per individuare le lacune. Inoltre, prepararsi alle prove fisiche con un programma di allenamento specifico e procurarsi per tempo il certificato di idoneità sportiva richiesto può fare la differenza.

In sintesi, il concorso per l’ammissione al 98° corso della Scuola ispettori e sovrintendenti è una selezione articolata ma prevedibile: conoscere requisiti, scadenze e struttura delle prove e allenarsi con materiale mirato aumenta sensibilmente le probabilità di successo.