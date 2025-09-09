Balocco: nuova leadership per il futuro dell’azienda

Il gruppo dolciario piemontese Balocco ha ufficializzato la sua nuova governance, a seguito della scomparsa della presidente e amministratore delegato Alessandra Balocco lo scorso agosto.

Oggi, il nuovo consiglio di amministrazione è stato nominato, con Ruggero Costamagna come presidente e Diletta Balocco come amministratore delegato. Insieme a Marco Costamagna, head of Financial Strategy, e ai consiglieri Assunta Pinto e Gianfranco Bessone, questa nuova direzione rappresenta la quarta generazione della famiglia Balocco, che detiene il 100% dell’azienda.

La nuova direzione e i suoi obiettivi

La nuova governance di Balocco si propone di mantenere la continuità nello sviluppo dell’azienda, puntando su innovazione e crescita. In una nota ufficiale, il nuovo CDA ha sottolineato l’importanza di valorizzare le specialità dolciarie del Made in Italy. Questo approccio si estenderà non solo ai prodotti di consumo quotidiano, ma anche alle linee di prodotti stagionali, disponibili in oltre 70 paesi nel mondo.

Nel 2024, il fatturato di Balocco ha raggiunto i 257 milioni di euro, con una quota di export attualmente pari al 13%. L’azienda si prepara a rafforzare ulteriormente la sua presenza sui mercati internazionali, con l’obiettivo di aumentare le esportazioni e migliorare la visibilità dei prodotti italiani all’estero.

Le parole di Diletta Balocco

Diletta Balocco, la nuova amministratore delegato, ha espresso la sua gratitudine nei confronti del CDA per la fiducia accordata. “Sono profondamente grata al CDA per la fiducia che ha riposto in me”, ha dichiarato. “Dedicherò tutto il mio impegno, con mio cugino Marco al mio fianco e con il supporto costante dei miei familiari, a proseguire la crescita di Balocco secondo i valori e le linee guida che hanno ispirato tutte le generazioni della nostra famiglia.”

Questi valori, come ha sottolineato Diletta, pongono un forte accento sulla prosperità dell’azienda, il benessere dei dipendenti e il legame con il territorio. La nuova governance mira a consolidare questi principi, garantendo un futuro prospero per il gruppo Balocco e per tutti coloro che vi lavorano.