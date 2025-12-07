BBVA lancia un cashback del 10% sul nuovo conto corrente

In un contesto bancario sempre più competitivo, il conto corrente online BBVA si distingue con la sua nuova iniziativa chiamata Gran Cashback 10%, che offre ai clienti l’opportunità di ricevere un rimborso sui loro acquisti.

Questo programma è attivo fino alla fine del 2025 e rappresenta un eccellente incentivo per chi desidera gestire le proprie finanze in modo più vantaggioso.

Dettagli dell’offerta

Il cashback del 10% si applica sui primi €500 di spesa effettuati nel primo mese dall’apertura del conto. In questo modo, i nuovi clienti possono ottenere fino a €50 di rimborso, che verrà accreditato direttamente sul proprio conto corrente online. L’unico requisito per accedere a questa promozione è l’apertura di un nuovo conto BBVA entro il 7 gennaio 2026.

Vantaggi aggiuntivi

Non solo cashback, ma anche un’attrattiva remunerazione del 3% sul saldo del conto per i primi sei mesi. Dopo questo periodo, la banca garantirà una remunerazione a lungo termine, con interessi che vengono accreditati mensilmente, fino a un valore massimo di 1 milione di euro. Questa offerta è particolarmente vantaggiosa, in quanto non richiede alcun vincolo come l’accredito dello stipendio o un saldo minimo.

Trasparenza e facilità d’uso

Un ulteriore aspetto positivo del conto corrente BBVA è la sua trasparenza. Gli interessi vengono aggiornati ogni tre mesi, in linea con le fluttuazioni del mercato. I clienti vengono avvisati in anticipo riguardo a qualsiasi modifica dei tassi, garantendo così una relazione chiara e diretta con la banca. Questo approccio non solo costruisce fiducia, ma offre anche maggiore sicurezza ai clienti.

Costi e spese

Un altro punto a favore del conto BBVA è l’assenza di costi di gestione. Sia il conto corrente che la carta di debito sono completamente gratuiti, senza canoni mensili. Questo significa che i clienti possono usufruire di tutti i servizi senza doversi preoccupare di spese aggiuntive che potrebbero pesare sul loro budget. La carta di debito è inoltre dotata di un’assicurazione che protegge contro furti e danni, offrendo così un ulteriore livello di sicurezza.

In conclusione, aprire un conto corrente online BBVA non è solo una scelta pratica, ma anche un’opportunità per ottenere vantaggi economici significativi. Con il cashback del 10%, la remunerazione elevata e l’assenza di costi, BBVA si colloca come una delle migliori opzioni nel panorama bancario italiano. Non perdere l’occasione di approfittare di questa offerta, valida fino al 7 gennaio 2026.