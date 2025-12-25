BBVA lancia un conto online senza costi: interessi e cashback imperdibili per il Natale!

In vista delle festività natalizie, molti riflettono sull’ottimizzazione della gestione delle proprie finanze.

Per coloro in cerca di un conto corrente online, privo di costi e capace di offrire vantaggi significativi per il risparmio e le spese quotidiane, il conto digitale di BBVA rappresenta una scelta interessante.

Vantaggi del conto BBVA

Il conto corrente proposto da BBVA si distingue per il canone zero, il che significa che sia l’apertura sia la gestione del conto sono completamente gratuite. Non sono presenti costi nascosti né condizioni da soddisfare per accedere a questa offerta. A questi vantaggi, si aggiungono due promozioni particolarmente attrattive che rendono l’offerta ancora più competitiva.

Interessi e cashback

Per i primi sei mesi, i clienti del conto BBVA possono beneficiare di un tasso di interesse del 3% sulla liquidità presente nel conto, con accredito mensile. Non sono previsti limiti stringenti: non è necessario ricevere un accredito dello stipendio, non ci sono saldi minimi da mantenere e non è richiesta una permanenza minima. Gli interessi possono essere calcolati su un importo massimo di 1 milione di euro, rendendo l’offerta accessibile a un vasto pubblico.

Inoltre, il conto offre un cashback del 3% sugli acquisti effettuati con la carta di debito BBVA, sia essa fisica che digitale. Questa promozione si applica per le spese fino a 280 euro al mese ed è riservata a chi apre il conto entro il 7 gennaio 2026.

Gran cashback BBVA

BBVA ha recentemente introdotto una promozione speciale, denominata gran cashback 10%, che permette ai nuovi clienti di ottenere un rimborso fino a 50 euro sugli acquisti effettuati nel primo mese utilizzando la carta di debito. Questo rimborso viene accreditato direttamente sul conto, senza necessità di richiedere nulla o seguire procedure complicate.

Come aprire un conto

Aprire un conto con BBVA è un processo semplice e veloce. Gli utenti possono visitare il sito ufficiale della banca e seguire una procedura online intuitiva. Una volta completata l’apertura, non è previsto il pagamento di alcun canone, e si avrà accesso a tutti i vantaggi legati alla promozione attualmente in corso.

Il conto online di BBVA

Il conto online di BBVA si presenta come un’opzione vantaggiosa per coloro che desiderano risparmiare. Questo prodotto bancario offre interessi competitivi e cashback, oltre a numerosi vantaggi, tra cui l’assenza di spese. Si configura quindi come una soluzione efficace per la gestione delle proprie finanze. La proposta è particolarmente interessante, considerando le opportunità di risparmio disponibili, che si estendono oltre le festività natalizie.