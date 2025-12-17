Bonus tredicesima e quattordicesima mensilità INPS 2025: Chi può beneficiarne?

Il mese di dicembre 2025 ha segnato un momento significativo per molti pensionati italiani, grazie all’erogazione di bonus previdenziali da parte dellINPS.

Queste misure hanno avuto l’obiettivo di alleviare le difficoltà economiche di chi percepisce pensioni più basse, in un contesto caratterizzato da costi di vita sempre più elevati.

Bonus tredicesima: importo e destinatari

Il bonus tredicesima, pari a 154,94 euro, è stato erogato a oltre 400.000 pensionati con un reddito annuo non superiore a 11.766 euro. Questa misura è stata pensata per includere le fasce più vulnerabili della popolazione, che spesso si trovano ad affrontare spese elevate, specialmente durante le festività.

Requisiti per l’accesso

Per ricevere il bonus, i pensionati coniugati devono rispettare un limite di reddito familiare, fissato a 23.532,60 euro. È importante notare che alcune categorie, come coloro che beneficiano dellAPE Sociale o degli assegni di esodo, non sono state incluse in questa iniziativa. Questa forma di sostegno rappresenta un aiuto concreto per chi fatica a far fronte alle spese quotidiane.

Quattordicesima mensilità: chi ne beneficia

La quattordicesima mensilità, invece, è stata riconosciuta a 149.580 pensionati che hanno compiuto 64 anni nel secondo semestre del 2025 o che hanno iniziato a ricevere la pensione in quel periodo. Gli importi variano da 336 a 655 euro, a seconda del reddito e dell’anzianità contributiva.

Importanza della quattordicesima

Grazie a questa prestazione, i pensionati più anziani possono contare su una maggiore stabilità economica, particolarmente utile per coprire spese impreviste, come quelle sanitarie. I requisiti per accedere a questo bonus includono un reddito complessivo che non deve superare i 15.688,40 euro, il che lo rende accessibile a una parte significativa della popolazione pensionata.

Verifica e trasparenza nell’erogazione

Entrambi i bonus sono stati erogati in via provvisoria, con la necessità di una successiva verifica dei redditi per confermare l’effettivo diritto a riceverli. Questo passaggio è essenziale per garantire che le risorse pubbliche siano allocate in modo efficace, a vantaggio di chi ne ha realmente bisogno. I pensionati possono consultare il cedolino di dicembre per verificare le somme ricevute e assicurarsi che tutto sia stato calcolato correttamente.

In un contesto economico in continua evoluzione, le chance di estendere o migliorare simili provvedimenti dipenderanno dall’andamento generale dell’economia e dalle nuove necessità che potrebbero sorgere nella società. Con l’invecchiamento della popolazione, misure come queste diventeranno sempre più cruciali per garantire un equilibrio tra le esigenze finanziarie e sociali dei cittadini.