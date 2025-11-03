BPER Banca: Iniziativa Innovativa per Combattere le Truffe nelle Criptovalute

Negli ultimi anni, le truffe legate agli investimenti in criptovalute hanno registrato un incremento significativo, attirando l’attenzione di istituzioni e autorità competenti.

In risposta a questo fenomeno, BPER Banca ha avviato la campagna denominata “Crypto Scams”, in collaborazione con Europol e l’EBF (European Banking Federation), con l’obiettivo di contrastare queste pratiche fraudolente.

Il contesto delle truffe in criptovalute

Il termine “Crypto Scam” si colloca all’interno di un panorama più ampio di truffe informatiche, note come Cyber Scams. Queste frodi si manifestano attraverso vari mezzi, come siti web falsi, telefonate sospette e email ingannevoli. I truffatori frequentemente promettono guadagni elevati attraverso investimenti che sembrano irripetibili, sfruttando la crescente popolarità delle criptovalute.

Come riconoscere una truffa

Identificare i segnali di allerta è fondamentale. Comunicazioni che offrono rendimenti eccezionali senza rischi o che richiedono investimenti immediati destano sospetti. La prudenza è essenziale; è sempre opportuno verificare l’affidabilità delle piattaforme e dei soggetti proponenti.

Il ruolo di BPER Banca e dei partner coinvolti

BPER Banca si propone come leader nella lotta contro le truffe, collaborando attivamente con il CERTFin, il CERT Finanziario Italiano, e altre istituzioni. L’iniziativa comprende campagne di sensibilizzazione mirate a informare il pubblico sui rischi connessi alle frodi informatiche, sottolineando l’importanza di una formazione continua per prevenire tali crimini.

Obiettivi della campagna

La campagna “Crypto Scams” si propone di aumentare la consapevolezza sui pericoli legati agli investimenti in criptovalute. Alessandro Bulgarelli, CISO di BPER Banca, ha sottolineato: “La sensibilizzazione sulla sicurezza informatica è cruciale. Attraverso iniziative come questa, l’obiettivo è rendere gli utenti più consapevoli e protetti.”

Importanza della prevenzione

La lotta contro le truffe in criptovalute rappresenta una sfida complessa che richiede un impegno collettivo. La campagna di BPER Banca costituisce un passo significativo verso la creazione di un ambiente più sicuro per gli investitori. È essenziale che tutti gli utenti siano informati e preparati a individuare potenziali frodi, proteggendo così i propri investimenti.