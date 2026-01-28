Calendario Accademico 2026-2027: Le Date Fondamentali da Non Perdere

Il calendario accademico per l’anno 2026-2027 è fondamentale per gli studenti che desiderano pianificare il loro percorso di studi e le sessioni di laurea.

Questa guida esplora le date chiave da tenere a mente, dalle lezioni alle sessioni d’esame, fino alle cerimonie di laurea.

Struttura del calendario accademico

Il primo semestre dell’anno accademico inizierà il 29 settembre 2026 e terminerà il 19 dicembre 2026. Questo periodo rappresenta l’inizio delle lezioni e delle attività didattiche, risultando cruciale per gli studenti.

Dettagli sul secondo semestre

Il secondo semestre avrà inizio il 2 marzo 2027 e si concluderà il 22 maggio 2027. Durante questi mesi, gli studenti saranno coinvolti in corsi avanzati e preparazioni per gli esami finali.

Sessioni di esame

Le sessioni di esame sono organizzate in tre periodi distinti: invernale, estiva e autunnale. La sessione invernale si svolgerà dal 12 gennaio al 27 febbraio 2027, mentre la sessione estiva avrà luogo dal 3 giugno al 24 luglio 2027. Infine, la sessione autunnale si terrà dal 7 al 25 settembre 2027.

Appelli per gli esami

Ogni insegnamento avrà due appelli durante le sessioni invernale e estiva, mentre la sessione autunnale prevede un solo appello. È importante notare che per gli studenti del primo anno è previsto un appello aggiuntivo, da calendarizzare subito dopo il semestre in cui si svolge l’insegnamento.

Conseguimento del titolo e cerimonie di laurea

Il conseguimento del titolo rappresenta un momento fondamentale nella carriera accademica di ogni studente. Per l’anno accademico 2026-2027, gli studenti potranno conseguire il titolo in diverse sessioni. Nella sessione estiva, la data di conseguimento è fissata per il 24 luglio 2027, seguita da una cerimonia di consegna delle pergamene prevista per settembre 2027.

Scadenze e modalità di accesso

Le modalità di accesso alle cerimonie di laurea saranno pubblicate sul sito della Scuola di Management ed Economia, dove gli studenti troveranno informazioni dettagliate relative alla presentazione dei documenti necessari per il conseguimento del titolo. Gli studenti devono prestare particolare attenzione alle scadenze non prorogabili per la presentazione della documentazione.

È essenziale che gli studenti seguano attentamente il calendario accademico e si preparino per le sessioni di laurea. La pianificazione anticipata e la conoscenza delle scadenze possono fare la differenza nel percorso di studi e nel raggiungimento degli obiettivi accademici.