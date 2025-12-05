in News

Calendario Completo dei Corsi di Finanza e Infermieristica a Bologna 2023

Il calendario delle lezioni riveste un’importanza cruciale per gli studenti che intendono organizzare il proprio percorso accademico in modo efficace.

Presso l’Università di Bologna, gli orari delle lezioni sono disponibili per i vari corsi di laurea, tra cui finanza e infermieristica. Questo articolo offre un riepilogo dei dettagli più significativi per gli studenti iscritti a tali programmi.

Orari delle lezioni di finanza

Per il corso di laurea magistrale in finanza, intermediari e mercati, le lezioni sono programmate in un periodo specifico, da settembre a metà dicembre. Ad esempio, il 12 dicembre 2017, è prevista una lezione importante che avrà inizio alle 9:00 e terminerà alle 11:30, tenuta dal docente Oreste Andrisano. Si segnala che l’inizio della lezione sarà anticipato alle 8:45; pertanto, gli studenti sono invitati a presentarsi con un certo anticipo.

Crediti formativi e requisiti

Il corso prevede l’acquisizione di 9 crediti formativi, una componente essenziale del curriculum accademico. I crediti formativi sono fondamentali per il riconoscimento delle attività didattiche e per il completamento del percorso di studi. È pertanto importante prestare attenzione a questi aspetti nel piano di studi individuale.

Orari delle lezioni di infermieristica

Il corso di laurea in infermieristica per l’anno accademico 2025/24 prevede lezioni in presenza, permettendo agli studenti di partecipare attivamente e interagire direttamente con i docenti. La struttura delle lezioni è progettata per offrire un apprendimento pratico e teorico, fondamentale per la formazione dei futuri professionisti della salute.

Dettagli sul corso

Il programma didattico è progettato per formare infermieri competenti e preparati, includendo una serie di corsi pratici e teorici. La partecipazione attiva alle lezioni è fondamentale per il successo degli studenti. È previsto che gli studenti si presentino con qualche minuto di anticipo per garantire un inizio puntuale.

Informazioni utili e suggerimenti pratici

La conoscenza degli orari delle lezioni e dei requisiti per l’acquisizione dei crediti formativi è essenziale per tutti gli studenti dell’Università di Bologna. Gli studenti devono consultare regolarmente il calendario accademico e pianificare il loro tempo in modo efficace. La preparazione e la puntualità possono influire significativamente sul successo del percorso di studi.

È fondamentale prestare attenzione agli orari delle lezioni e ai dettagli relativi ai crediti formativi per il percorso accademico, sia che si sia iscritti al corso di finanza sia a quello di infermieristica. Controllare frequentemente le informazioni aggiornate consente di ottimizzare l’esperienza universitaria.

