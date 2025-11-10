Cambiamenti ai vertici di Leonardo: Alessandra Genco lascia la carica di CFO

In un’importante svolta per la gestione finanziaria del gruppo Leonardo, oggi è stata ufficializzata la cessazione del ruolo di Alessandra Genco come Chief Financial Officer (CFO).

Questa decisione segue un accordo di risoluzione consensuale del contratto di lavoro, frutto di una serie di discussioni tra le parti coinvolte.

La notizia, attesa da tempo, segna un cambiamento significativo nel panorama dirigenziale dell’azienda, che opera nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza. Alessandra Genco ha ricoperto il suo incarico con impegno e dedizione, contribuendo alla crescita e alla stabilità del gruppo.

Il nuovo incarico di Giuseppe Aurilio

Con l’uscita di Genco, il Consiglio di Amministrazione di Leonardo ha nominato Giuseppe Aurilio come nuovo CFO. Aurilio, che proviene da Telespazio, dove ha ricoperto la carica di Chief Operating Officer, porta con sé una vasta esperienza e competenze operative che si preannunciano fondamentali per il futuro del gruppo.

Scelte strategiche e obiettivi futuri

Il nuovo CFO avrà la responsabilità di guidare la gestione economico-finanziaria dell’intero gruppo, coordinando le strategie di bilancio e supervisionando le attività di reporting in un contesto sempre più competitivo. Inoltre, Aurilio si occuperà della programmazione industriale, un aspetto cruciale per garantire la sostenibilità e la crescita dell’azienda.

Durante la transizione, Alessandra Genco continuerà a supportare l’azienda fino al 30 novembre, assicurando una continuità nella gestione e un passaggio di consegne fluido. Questa scelta è stata presa per garantire che tutte le operazioni finanziarie siano in linea con gli obiettivi strategici di Leonardo.

Un bilancio del mandato di Alessandra Genco

Il Consiglio di Amministrazione, presieduto da Stefano Pontecorvo, ha espresso il proprio riconoscimento per il lavoro svolto da Genco nel corso della sua carriera in Leonardo. Sotto la sua guida, l’azienda ha affrontato numerose sfide e ha raggiunto importanti traguardi. La sua esperienza e capacità di navigare in acque complesse sono state determinanti per mantenere la stabilità finanziaria.

Il passaggio di Genco a un nuovo capitolo della sua carriera rappresenta un’opportunità per il gruppo di rinnovare la propria leadership e affrontare le sfide future con una nuova prospettiva. Aurilio, con il suo background e la sua esperienza, è chiamato a costruire su questa eredità e a portare avanti la visione strategica di Leonardo.

Conclusione e prospettive

In conclusione, la transizione ai vertici di Leonardo rappresenta un momento cruciale per l’azienda. Con l’arrivo di Giuseppe Aurilio e il supporto continuativo di Alessandra Genco, il gruppo è ben posizionato per affrontare le sfide del mercato globale. La determinazione di Aurilio e il suo approccio strategico saranno fondamentali per il futuro di Leonardo, mentre l’azienda continua a consolidare la sua posizione di leader nei settori in cui opera.