Cambiamenti normativi nella direttiva europea sulla privacy e impatti per le aziende

Dal punto di vista normativo, la nuova direttiva europea sulla privacy apporta modifiche sostanziali alla legislazione esistente in materia di protezione dei dati personali.

Questa normativa ha l’obiettivo di garantire una maggiore protezione dei diritti degli utenti, imponendo requisiti più rigorosi alle aziende.

Interpretazione e implicazioni pratiche: Le aziende dovranno rivedere le loro politiche di GDPR compliance per allinearsi a queste nuove disposizioni. Tra le novità più rilevanti figurano l’ampliamento dei diritti degli interessati e l’introduzione di nuove responsabilità per i titolari del trattamento. Ciò comporta che le aziende dovranno implementare misure più robuste per garantire la sicurezza dei dati.

Cosa devono fare le aziende: È fondamentale che le aziende aggiornino le loro pratiche di data protection. Questo include la formazione del personale, la revisione delle procedure interne e l’adozione di tecnologie di RegTech per facilitare la conformità. La creazione di un team dedicato alla privacy può risultare utile per gestire le nuove sfide normative.

Rischi e sanzioni possibili: Il rischio compliance è reale: le aziende che non si adeguano alla nuova normativa possono incorrere in sanzioni significative. Il Garante ha stabilito che le violazioni possono comportare multe fino al 4% del fatturato annuo globale o 20 milioni di euro. È essenziale agire proattivamente per evitare conseguenze negative.

Best practice per compliance: Tra le migliori pratiche da seguire vi è l’implementazione di audit regolari sulla privacy. È fondamentale creare un registro delle attività di trattamento e condurre valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati. Inoltre, mantenere una comunicazione trasparente con gli utenti riguardo al trattamento dei loro dati rappresenta un aspetto cruciale per garantire la compliance normativa.