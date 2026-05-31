Campionati italiani di economia e finanza: competizione nazionale per studenti

Il concorso promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e Students Lab Italia stimola l'interesse per le discipline economico-finanziarie tra gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Scopri scadenze, tappe e modalità della competizione.

Per l’anno scolastico 2026-26 prende il via l’iniziativa dei Campionati italiani di economia e finanza, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con l’Associazione Students Lab Italia. L’obiettivo principale è offrire agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado un’opportunità concreta di avvicinamento alle tematiche economiche e finanziarie, attraverso una competizione strutturata che unisce apprendimento e confronto tra diverse realtà scolastiche. Questo progetto rientra nel più ampio programma ministeriale per la valorizzazione delle eccellenze, pensato per premiare e incentivare le capacità degli studenti in ambiti disciplinari strategici.

Scadenze e modalità di partecipazione

Le scuole interessate possono iscrivere le proprie squadre nel periodo compreso tra il 26 gennaio 2026 e il 26 febbraio 2026. È fondamentale rispettare queste date per poter accedere alla fase successiva della competizione. La partecipazione è rivolta alle studentesse e agli studenti delle classi superiori: il bando prevede criteri di ammissione e modalità operative che le istituzioni scolastiche devono seguire per registrare i propri team. La procedura di iscrizione e la documentazione richiesta sono indicate negli allegati ufficiali forniti dall’organizzazione; le scuole sono invitate a consultare attentamente tali materiali per evitare esclusioni per motivi formali.

Come preparare la squadra

Per affrontare al meglio i Campionati conviene definire ruoli e responsabilità all’interno del team, individuando studenti con interessi e competenze specifiche in materie economiche, diritto ed economia aziendale. È utile predisporre sessioni di studio e simulazioni su temi come finanza personale, mercati e gestione d’impresa, facendo leva su risorse didattiche, esercitazioni pratiche e materiale fornito dall’organizzazione. L’esperienza punta non solo alla competizione, ma anche allo sviluppo di competenze trasversali: il lavoro di squadra, il public speaking e la capacità di argomentare soluzioni sono elementi chiave per ottenere un buon posizionamento.

Tappe della competizione: regionale e nazionale

La prima fase territoriale sarà la fase regionale, programmata per il 14 aprile 2026, in cui le squadre selezionate si affronteranno per guadagnare l’accesso alla finale nazionale. A seguito di quella giornata verrà stilata la graduatoria regionale con i risultati ufficiali. La fase conclusiva si svolgerà durante la finale nazionale, prevista per il 14 e 15 maggio 2026 a Cattolica, presso il Polo Kursaal – Snaporaz. Questa due giorni rappresenta il momento di incontro tra le migliori scuole partecipanti e offre un’occasione di confronto diretto con esperti e professionisti del settore economico-finanziario.

Cosa aspettarsi dalla finale

La finale nazionale non è solo una gara: è un contesto in cui gli studenti possono confrontarsi con casi reali, assistere a interventi di professionisti e ampliare la propria rete di contatti. Le prove della finale metteranno alla prova la capacità di applicare concetti teorici a situazioni pratiche e di sostenere argomentazioni in sede di presentazione. Per molti partecipanti la partecipazione alla finale rappresenta una vetrina utile anche per percorsi universitari o stage futuri, perché valorizza competenze spendibili nel mondo del lavoro e dell’istruzione superiore.

Finalità didattiche e opportunità

L’iniziativa mira a instaurare un rapporto più stretto tra scuola e mondo dell’economia, promuovendo competenze finanziarie di base e avanzate. I Campionati vogliono stimolare la curiosità degli studenti verso discipline come economia, finanza e gestione aziendale, favorendo la diffusione della educazione finanziaria nelle classi. Inoltre, la competizione valorizza le eccellenze locali e stimola le scuole a investire in percorsi formativi trasversali, utili per la crescita personale e professionale degli studenti.

Informazioni pratiche e documentazione

Per dettagli sulle modalità di iscrizione, regolamenti e materiali d’esame è necessario consultare gli allegati ufficiali pubblicati dall’organizzazione. Gli istituti devono attenersi alle istruzioni contenute in tali documenti per completare correttamente la procedura di iscrizione entro i termini indicati. Eventuali comunicazioni ufficiali relative a variazioni, orari delle prove o istruzioni logistiche saranno pubblicate dagli enti promotori; per questo motivo è consigliabile seguire con attenzione gli aggiornamenti per non perdere informazioni rilevanti.