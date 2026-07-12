Capital gain su azioni e criptovalute: LIFO, PM, aliquote e compensazioni

Capire e calcolare il capital gain non è un rebus: metodi LIFO e prezzo medio, aliquote, compensazioni e report spiegati con esempi chiari

Calcolare plusvalenze e minusvalenze su azioni e criptovalute richiede metodo, dati puliti e coerenza. Una scelta sbagliata sul criterio di valorizzazione dei lotti o un report incompleto possono trasformarsi in errori costosi. Questa guida offre un percorso lineare: dalla raccolta degli estratti operativi alla selezione del criterio di calcolo, fino all’applicazione delle aliquote e delle regole di compensazione.

L’obiettivo è rendere immediato un tema spesso percepito come tecnico: pochi passaggi chiari, esempi numerici e indicazioni concrete per leggere i file di exchange e broker evitando insidie quali doppie contabilizzazioni, commissioni ignorate o lotti confusi.

Impostare il perimetro: dati, periodi e commissioni

La base è un archivio completo delle operazioni. Servono: trade history (date, quantità, prezzi), commissioni per singola esecuzione e movimenti di entrata/uscita. Nei report dei broker si trovano in CSV o PDF; negli exchange crypto compaiono spesso file separati per spot, futures e staking. Unificare il periodo fiscale, eliminare duplicati (ad esempio esportazioni sovrapposte) e convertire in una valuta unica con tassi coerenti. Le commissioni vanno sempre incluse nel costo fiscale di acquisto/vendita: ignorarle distorce le plusvalenze.

È utile creare un registro per strumento: ISIN per azioni ed ETF; ticker spot per criptovalute. Per ogni riga: data, quantità, prezzo unitario, fee, controvalore e nota sul lotto. La granularità evita errori nei metodi LIFO/PM e facilita i controlli incrociati con i prospetti del broker.

LIFO vs prezzo medio: scegliere e mantenere coerenza

Il LIFO (Last In, First Out) presume che all’atto della vendita si cedano per primi gli ultimi pezzi comprati. Il prezzo medio (PM) calcola un costo unitario ponderato aggiornato dopo ogni acquisto; la vendita scarica quantità al costo medio corrente. Entrambi i criteri sono usati dai software di portfolio tracking la chiave è la coerenza: una volta adottato un metodo per una data classe di strumenti, mantenerlo su tutto l’anno fiscale e documentarlo nei calcoli.

Quando preferire l’uno o l’altro? LIFO può ridurre la plusvalenza in fase di mercato ribassista (si vendono lotti più cari per primi), mentre il PM offre semplicità e stabilità contabile. In presenza di numerose micro-operazioni tipiche del trading su exchange, il PM limita il frazionamento dei lotti; il LIFO, invece, preserva lo storico dei singoli acquisti per chi desidera gestione precisa per trade.

Esempi pratici: dal lotto alla plusvalenza

Esempio azioni con LIFO. Acquisti: 100 pezzi a 10€ (fee 2€), 100 pezzi a 12€ (fee 2€). Vendi 150 pezzi a 13€ (fee 3€). Con LIFO si cedono prima gli ultimi 100 a 12€ e poi 50 dei primi a 10€. Costo venduto: (100×12 + 50×10) + proporzione fee d’acquisto (2€ su lotto 12€, 1€ su metà del lotto 10€) ≈ 1.200 + 500 + 3€ = 1.703€. Incasso netto: 150×13 − 3€ = 1.947€. Plusvalenza ≈ 1.947 − 1.703 = 244€.

Esempio crypto con prezzo medio. Acquisti: 1 BTC a 20.000€ (fee 50€) e 0,5 BTC a 30.000€ (fee 30€). Costo totale: 20.000+50 + 15.000+30 = 35.080€ su 1,5 BTC; PM = 23.386,67€ per BTC. Vendi 0,6 BTC a 28.000€ (fee 40€). Incasso netto: 16.800 − 40 = 16.760€. Costo venduto: 0,6 × 23.386,67 ≈ 14.032€. Plusvalenza ≈ 2.728€.

Le commissioni di acquisto e vendita vanno ripartite correttamente: nei metodi a lotti (LIFO) per quota parte sul lotto ceduto; nel PM sono incluse nel costo medio. In entrambi i casi, arrotondare con criterio costante e conservare i report che supportano ogni cifra.

Aliquote, soglie e compensazioni: applicare le regole fiscali

Una volta calcolate le plusvalenze nette, si applica l’aliquota prevista per i redditi diversi di natura finanziaria; nel contesto italiano è tipicamente il 26%. La normativa distingue tra strumenti che generano redditi di capitale (ad esempio interessi o proventi periodici) e plus/minusvalenze su cessioni: solo queste ultime sono compensabili con minusvalenze. In ambito crypto possono esistere soglie di esenzione o franchigie e regole specifiche di assimilazione: verificare sempre i requisiti e le definizioni vigenti prima di determinare l’imponibile.

La compensazione delle minusvalenze segue finestre temporali definite: in via generale, le perdite possono essere portate in diminuzione di future plusvalenze della stessa categoria entro un certo numero di anni d’imposta successivi (ad esempio quattro), tenendo un prospetto cronologico. Alcuni proventi (come remunerazioni da staking o lending) sono spesso classificati come redditi di capitale: tassati all’aliquota ordinaria, non si compensano con le perdite da cessione. Segmentare correttamente le voci evita di sprecare deduzioni.

Dal report all’imposta: procedura operativa in 6 passi

Scaricare i report completi: estratto operazioni (CSV), movimenti di cassa, tassi di cambio usati. Per gli exchange separare spot, derivati e rendite. Pulire i dati: rimuovere duplicati, allineare i fusi orari, uniformare la valuta di calcolo. Annotare tutte le commissioni. Definire il metodo: adottare LIFO o prezzo medio per ogni classe di strumenti e mantenerlo costante per tutto il periodo. Riconciliare i lotti: per ogni vendita, individuare il costo di carico secondo il metodo scelto, includendo le fee. Produrre un registro lotti datato. Calcolare il risultato: sommare plusvalenze e minusvalenze per strumento e per categoria fiscale; separare eventuali redditi di capitale. Applicare aliquote e compensazioni: determinare l’imposta dovuta, gestire l’uso delle perdite pregresse entro i termini, e preparare le carte per la dichiarazione.

Estratti da exchange e broker: errori ricorrenti e soluzioni

Nei file degli exchange sono frequenti voci miste: commissioni pagate in token nativi, conversioni automatiche, airdrop. Tutti gli importi in natura vanno valorizzati al giusto corso al momento di accredito. Evitare di trattare i transfer tra wallet come vendite: non generano plus/minusvalenze, ma richiedono tracciabilità del costo storico del lotto che si sposta. Per i broker su azioni, attenzione a dividendi reinvestiti e piani frazionati, che modificano il costo medio o creano nuovi lotti.

Per chi opera con intermediari esteri, l’onere del calcolo resta in capo all’investitore. Salvare i report originali, generare un prospetto di sintesi per strumento e mantenere il metodo di valutazione dichiarato costante nel tempo. Un set minimo di allegati comprende: estratti annuali, dettaglio operazioni, registri lotti LIFO/PM, prospetti di compensazione delle minusvalenze residue e riconciliazione con i movimenti di cassa. Questa documentazione riduce contestazioni e agevola eventuali verifiche future.