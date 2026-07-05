Donazioni e prestiti in famiglia: come documentare bonifici e rispettare le regole antiriciclaggio

Donazioni e prestiti familiari sicuri: modelli di causale, scritture private e prove per evitare contestazioni fiscali e antiriciclaggio.

I trasferimenti di denaro in famiglia possono sembrare semplici, ma senza una documentazione puntuale diventano terreno di contestazioni. Un bonifico tra parenti disordinato rischia di essere scambiato per reddito non dichiarato o per operazione anomala. Bastano pochi passaggi formali per dimostrare la provenienza lecita delle somme e mantenere una tracciabilità impeccabile.

Questa guida pratica spiega come impostare donazioni e prestiti familiari con causali chiare, scritture private essenziali e una conservazione rigorosa delle prove. L’obiettivo è evitare fraintendimenti con l’amministrazione finanziaria e muoversi nel perimetro delle regole antiriciclaggio senza appesantire i rapporti familiari.

Donazione o prestito? Scegliere la forma giusta

Prima di disporre il bonifico è cruciale stabilire se si tratta di donazione o prestito. La donazione trasferisce definitivamente la somma; il prestito prevede la restituzione con o senza interessi. Per importi contenuti e corrispondenti alle condizioni del donante, la donazione di modico valore può avvenire in modo semplice; per somme più rilevanti, la forma richiesta dall’ordinamento diventa via via più rigorosa. Il prestito familiare, invece, è spesso infruttifero ma richiede un accordo scritto su importo, tempi e modalità di rimborso per evitare che venga scambiato per donazione mascherata.

La scelta incide su tassazione e prove richieste: una donazione priva di formalità può essere contestata; un prestito senza piano di rientro e riscontri bancari può essere riqualificato. Definire correttamente la natura dell’operazione è il primo mattone della tracciabilità.

Causali di bonifico: modelli pronti e personalizzabili

La causale non è un dettaglio: è la prima etichetta che qualifica il flusso. Deve essere precisa, coerente e collegata ai documenti. Modelli utili da adattare al caso concreto:

Donazione “Donazione familiare di modico valore a favore di [nome] per esigenze personali – provenienza lecita somme, tracciabilità bancaria”.

“Donazione familiare di modico valore a favore di [nome] per esigenze personali – provenienza lecita somme, tracciabilità bancaria”. Prestito infruttifero “Prestito infruttifero familiare ex art. 1813 c.c. a favore di [nome], € [importo], restituzione entro il [data], come da scrittura privata del [data]”.

“Prestito infruttifero familiare ex art. 1813 c.c. a favore di [nome], € [importo], restituzione entro il [data], come da scrittura privata del [data]”. Restituzione di prestito: “Rimborso rateo n. [X] prestito familiare del [data scrittura], saldo € [importo], bonifico tracciato”.

Evitare espressioni vaghe come “aiuto” o “regalo”. Inserire sempre dataimporto riferimenti alla scrittura privata (se esiste) e il richiamo alla tracciabilità. Una causale coerente in tutti i bonifici successivi (ad esempio nei rimborsi) rafforza la prova dell’origine e della natura dell’operazione.

Scrittura privata: la check-list minima che fa la differenza

Per tutelare entrambe le parti è decisivo predisporre una scrittura privata firmata. Anche una pagina ben scritta può prevenire anni di problemi. La struttura consigliata comprende:

Parti coinvolte con dati anagrafici completi. Oggetto donazione o prestito; per i prestiti specificare infruttifero o tasso. Importo e modalità di trasferimento tracciabile (IBAN, banca, data prevista del bonifico). Piano di rimborso per i prestiti: rate, scadenze, IBAN destinatario, eventuale estinzione anticipata. Provenienza dei fondi: dichiarazione sintetica e allegati (estratti conto, disinvestimenti, buste paga). Clausola antiriciclaggio: impegno a operare solo con strumenti tracciabili e a non frazionare artificiosamente le somme. Datafirme autografe e, se possibile, marcatura temporale digitale o PEC di scambio.

Nelle donazioni rilevanti, valutare la forma più adeguata prevista dall’ordinamento. Per i prestiti infruttiferi, indicare esplicitamente il tasso 0% per evitare contestazioni sugli interessi. Ogni dato della scrittura deve combaciare con le causali dei bonifici, creando un dossier coerente.

Conservazione delle prove: dossier ordinato e verificabile

La forza della prova sta nella coerenza dei documenti. Creare una cartella digitale (con backup) con: scrittura privata firmata, estratti conto di mittente e destinatario, ricevute dei bonifici, eventuali conversazioni e-mail/PEC di accordo, copie di buste paga o disinvestimenti che attestano l’origine. Rinomina dei file con data ISO (YYYY-MM-DD) e oggetto, per recupero immediato. Se si usano servizi cloud, attivare la versioning e la verifica in due passaggi.

Ogni rimborso deve essere tracciato con bonifico e causale speculare alla scrittura. Evitare prelievi o versamenti in contanti correlati all’operazione: creano zone grigie che indeboliscono la narrazione documentale. In caso di aggiornamenti (posticipo di una rata, variazione IBAN), allegare un addendum datato e firmato.

Regole antiriciclaggio: soglie, frazionamenti e coerenza bancaria

Le normative antiriciclaggio impongono presìdi alle banche e limiti all’uso del contante. Senza entrare nei numeri, che variano nel tempo, valgono tre principi chiave: usare strumenti tracciabili mantenere la coerenza economica dell’operazione rispetto ai redditi dichiarati, evitare il frazionamento artificioso di somme al solo scopo di eludere soglie. Gli intermediari monitorano le movimentazioni e possono effettuare segnalazioni in presenza di anomalie: un dossier ordinato riduce il rischio di equivoci.

Per importi elevati o ripetuti tra gli stessi soggetti, conviene pre-allertare l’istituto con una breve comunicazione che richiami causale scrittura privata e provenienza dei fondi. Verificare periodicamente le soglie vigenti e le prassi operative sul sito dei Ministeri competenti o dell’autorità di vigilanza, così da allineare la gestione documentale alle regole in essere.

Esempi pratici: tre casi e le relative prove da allegare

Caso 1 – Donazione per spese universitarie bonifico unico con causale puntuale; dichiarazione del genitore sull’origine delle somme (stipendio), copia del piano tasse e dell’estratto conto. Se l’importo è contenuto, la formalità resta snella; se l’importo cresce, valutare il livello di formalizzazione richiesto dall’ordinamento.

Caso 2 – Prestito infruttifero per anticipo caparra scrittura privata con durata 24 mesi, rate trimestrali via bonifico; causali replicate identiche in ogni rimborso; allegati: estratto del disinvestimento del mittente, copia del preliminare del destinatario. Clausola anti-frazionamento inclusa.

Caso 3 – Restituzione tra fratelli di spese mediche anticipate piano di rientro in 6 mesi, bonifici con causale “Rimborso spese mediche anticipate, ref. fatture n. …”; allegare copia delle fatture e ricevute di pagamento per una linea di documentazione chiusa e verificabile.