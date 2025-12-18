in News

Celebrazione del Natale della Guardia di Finanza a Messina con l’Arcivescovo Accolla: Un Evento da Non Perdere

Questa mattina, il Santuario della Madonna di Montalto ha ospitato una solenne celebrazione per il Natale della Guardia di Finanza.

Questo evento ha rappresentato un momento di riflessione e riconoscimento per il lavoro svolto da questo fondamentale corpo delle forze dell’ordine. La cerimonia è stata officiata dall’Arcivescovo di Messina, S.E. Giovanni Accolla, e ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e militari.

Presenze istituzionali e significato dell’evento

Tra i presenti, il Vicesindaco Salvatore Mondello, in qualità di delegato per le Forze Armate e le Forze dell’Ordine, ha sottolineato l’importanza della celebrazione. Ha affermato: “Questa è un’occasione per rendere omaggio al lavoro quotidiano della Guardia di Finanza, il cui impegno è essenziale per garantire giustizia, trasparenza e il contrasto ai traffici illeciti”. Mondello ha continuato evidenziando come la Guardia di Finanza operi con imparzialità e correttezza, riuscendo a fondere tradizione e innovazione attraverso l’uso di tecnologie avanzate.

Il messaggio di unità e collaborazione

Il Vicesindaco ha espresso il proprio onore nel rappresentare l’Amministrazione Comunale in un evento che simboleggia la collaborazione tra le istituzioni e la comunità. Questa celebrazione rappresenta un solido legame di rispetto tra la Guardia di Finanza e la cittadinanza, un rapporto basato su valori condivisi e un impegno costante per la sicurezza.

Chiusura della cerimonia e auguri natalizi

Al termine della funzione, si è svolta la tradizionale preghiera della Guardia di Finanza, seguita da scambi di auguri per le festività imminenti. L’atmosfera era caratterizzata da una profonda serenità e da un forte senso di comunità, elementi che hanno reso l’evento ancora più significativo per tutti i partecipanti.

Un impegno continuo per la sicurezza economico-finanziaria

Il lavoro della Guardia di Finanza si estende oltre le festività, con un impegno costante nel garantire la sicurezza economico-finanziaria del Paese. La celebrazione di oggi rappresenta non solo un momento di festa, ma anche un chiaro segnale dell’importanza di mantenere alta l’attenzione su temi fondamentali come la giustizia e la lotta contro il crimine economico.

nuovi numeri brevi per combattere le frodi telefoniche in italia scopri di piu 1766079952

Nuovi Numeri Brevi per Combattere le Frodi Telefoniche in Italia: Scopri di Più!