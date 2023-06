Come fare bonifico istantaneo Creval?

Il mondo dei pagamenti digitali è in continua evoluzione e oggi siamo in grado di effettuare bonifici istantanei grazie ai servizi bancari online. Creval, la banca italiana con oltre 130 anni di esperienza, offre ai propri clienti la possibilità di effettuare bonifici istantanei in modo semplice e veloce tramite l’app mobile o il sito web. In questo articolo, vedremo come funziona il servizio di bonifico istantaneo con Creval e come attivarlo, oltre ai costi e ai limiti associati al suo utilizzo.

Come funziona il bonifico istantaneo

Il bonifico istantaneo è un tipo di pagamento che consente di trasferire denaro in tempo reale tra conti bancari diversi. Questo servizio è disponibile solo per i bonifici nazionali e ha un limite massimo di 15.000 euro per transazione. Il bonifico istantaneo può essere effettuato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche nei giorni festivi. Per effettuare un bonifico istantaneo è necessario conoscere l’IBAN del destinatario e il codice BIC/SWIFT della banca di appartenenza. Una volta completata la transazione, il denaro viene trasferito immediatamente sul conto del destinatario e il mittente riceve una notifica di conferma.

Come attivare il servizio di bonifico istantaneo con Creval

Per attivare il servizio di bonifico istantaneo con Creval, è necessario essere titolari di un conto corrente attivo presso la banca. Inoltre, è necessario avere a disposizione il codice di attivazione per i servizi online, che può essere richiesto in filiale o tramite il servizio di assistenza telefonica. Una volta ottenuto il codice, è possibile attivare il servizio di bonifico istantaneo tramite l’app mobile o il sito web. È importante verificare che la propria carta di credito sia abilitata per i pagamenti online e, in caso contrario, richiedere l’attivazione del servizio presso la propria filiale. Una volta attivato il servizio, è possibile effettuare bonifici istantanei in modo facile e veloce.

Come effettuare un bonifico istantaneo con Creval tramite l’app mobile

Per effettuare un bonifico istantaneo con Creval tramite l’app mobile, è necessario accedere all’app e selezionare la voce “Bonifico istantaneo” dal menu principale. A questo punto, è possibile inserire l’importo da trasferire, l’IBAN del destinatario e il codice BIC/SWIFT della banca di appartenenza. È anche possibile inserire una causale per il pagamento e scegliere la carta di credito da utilizzare per il pagamento. Dopo aver verificato i dati inseriti, è sufficiente confermare il pagamento e attendere la conferma di avvenuto trasferimento. In alternativa, è possibile utilizzare la funzione di salvataggio dei beneficiari per effettuare pagamenti successivi in modo ancora più rapido.

Come effettuare un bonifico istantaneo con Creval tramite il sito web

Per effettuare un bonifico istantaneo con Creval tramite il sito web, è necessario accedere all’area riservata del proprio conto corrente e selezionare la voce “Bonifici” dal menu principale. A questo punto, è possibile selezionare la tipologia di bonifico desiderata e inserire l’IBAN del destinatario, il codice BIC/SWIFT della banca di appartenenza e l’importo da trasferire. È anche possibile inserire una causale per il pagamento e selezionare la carta di credito da utilizzare per il pagamento. Dopo aver verificato i dati inseriti, è sufficiente confermare il pagamento e attendere la conferma di avvenuto trasferimento. In alternativa, è possibile utilizzare la funzione di salvataggio dei beneficiari per effettuare pagamenti successivi in modo ancora più rapido.

Costi e limiti del servizio di bonifico istantaneo con Creval

Il servizio di bonifico istantaneo con Creval ha un costo di 1,50 euro per transazione, a cui si aggiunge l’eventuale commissione della carta di credito utilizzata per il pagamento. Il limite massimo per ogni transazione è di 15.000 euro, mentre il limite giornaliero è di 30.000 euro. È importante tenere presente che il bonifico istantaneo è disponibile solo per i bonifici nazionali e che la sua disponibilità dipende anche dalla banca di appartenenza del destinatario. In caso di bonifici internazionali o di banche non abilitate al servizio, il trasferimento avverrà secondo le modalità tradizionali e potrebbe richiedere alcuni giorni.

In conclusione, il servizio di bonifico istantaneo con Creval è una soluzione comoda e veloce per trasferire denaro tra conti bancari diversi. Grazie alla disponibilità dell’app mobile e del sito web, è possibile effettuare bonifici istantanei in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi. Tuttavia, è importante tenere presente i costi e i limiti associati al servizio per utilizzarlo in modo consapevole.