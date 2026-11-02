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2 Novembre 2026

Come funziona la tokenizzazione e cosa attenzione richiedono le crypto

Scopri come la blockchain può frazionare immobili e opere d'arte, ma anche quali pericoli nascondono le nuove crypto.

· · 3 min
Come funziona la tokenizzazione e cosa attenzione richiedono le crypto

Negli ultimi anni tokenizzazione e criptovalute hanno lasciato il ruolo di nicchia per diventare temi centrali nella finanza globale. La possibilità di rappresentare beni fisici o digitali con un token sulla blockchain sta cambiando il modo in cui gli investitori accedono a mercati tradizionalmente riservati a grandi capitali.

Questa evoluzione si basa sul fatto che la blockchain fornisce un registro pubblico, immutabile e condiviso, capace di garantire tracciabilità e trasparenza a ogni transazione. L’assenza di un’autorità centrale riduce costi e tempi, ma al contempo introduce nuove sfide legate alla sicurezza informatica e alla definizione di regole condivise.

Tokenizzazione: da concetto a realtà pratiche

Il processo di tokenizzazione trasforma un asset – che sia un edificio, un dipinto o un brevetto – in uno o più token digitali. Ogni token rappresenta una quota dell’asset sottostante e può essere scambiato in modo indistinto da chiunque possieda un portafoglio digitale. Il vantaggio principale è il frazionamento: un immobile da milioni di euro può essere suddiviso in migliaia di token da qualche centinaio di euro, rendendo l’investimento accessibile a piccoli risparmiatori.

Frazionamento di immobili e opere d’arte

Esempi concreti mostrano come un edificio commerciale di 2 milioni di euro sia stato convertito in 20 000 token da 100 euro ciascuno, consentendo a centinaia di investitori di partecipare a un mercato prima limitato a pochi grandi fondi. Allo stesso modo, opere d’arte di valore storico sono state tokenizzate, con la vendita di quote che ha aumentato la liquidità di assets tradizionalmente illiquidi e ha ridotto i lunghi iter burocratici legati alla proprietà.

Tipologie di token e criptovalute

Il panorama delle criptovalute è estremamente vario. Il Bitcoin è stato la prima moneta digitale, concepita come valuta decentralizzata per trasferimenti peer-to-peer. Ethereum ha introdotto gli smart contract, permettendo di programmare regole automatizzate per la gestione di token e applicazioni decentralizzate.

Stablecoin e token di utilità

Le stablecoin, come USDT o USDC, mantengono il valore ancorato a una riserva fiat o a una commodity, limitando la volatilità tipica delle crypto tradizionali. I token utility consentono l’accesso a servizi o prodotti all’interno di una piattaforma, mentre i token security rappresentano un vero e proprio investimento collegato a un asset reale, e sono soggetti a normative più stringenti.

Rischi, sicurezza e disciplina normativa

Nonostante i potenziali benefici, la tokenizzazione comporta rischi concreti. La volatilità dei prezzi può causare perdite rapide, specialmente quando i token non sono sostenuti da beni tangibili. Inoltre, la normativa è ancora in fase di sviluppo: le leggi variano da paese a paese e cambiamenti improvvisi possono influire sulla protezione degli investitori.

La sicurezza informatica è un altro punto critico: attacchi hacker, frodi o vulnerabilità nei smart contract possono compromettere interi fondi. Per questi motivi, è fondamentale approfondire il progetto dietro ogni token, valutare la solidità dell’asset sottostante e mantenere una buona educazione finanziaria prima di impegnare capitale.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.

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