Scopri come pagare il tuo piano GigSky con USDC o USDP e quali altre opzioni hai a disposizione

GigSky ha ampliato il proprio catalogo di pagamento introducendo le criptovalute come metodo accettato per l’acquisto dei piani dati. Questa evoluzione consente agli utenti più esperti di utilizzare monete digitali al posto di carte tradizionali, rendendo l’esperienza di ricarica più flessibile e internazionale. L’operazione avviene interamente tramite l’app mobile o la web app di GigSky, senza necessità di passare da piattaforme esterne.

Quando si arriva alla schermata di acquisto, l’interfaccia mostra un elenco di possibilità di pagamento in base alla propria posizione geografica e alla valuta visualizzata. Tra le opzioni compare il simbolo della crypto che, se selezionato, avvia il flusso di pagamento digitale. Il processo è progettato per essere intuitivo, con passaggi guidati che riducono al minimo gli errori e la confusione tipica delle transazioni blockchain.

Attivare il pagamento in criptovaluta su GigSky

Per utilizzare la criptovaluta basta aprire l’app, scegliere il piano dati desiderato e procedere verso il checkout. Nella pagina riepilogo dell’ordine appare il pulsante “Acquista piano”. Prima di confermare, si tocca l’icona dei metodi di pagamento e si seleziona la voce “eWallets, Crypto & Altro”. Dopo aver confermato la scelta, GigSky richiederà di confermare la transazione attraverso il wallet collegato, garantendo che il pagamento sia denominato in USD la valuta unica supportata al momento.

Valute e reti supportate

Attualmente, le monete accettate sono USDC e USDP. L’USDC è disponibile sulle reti EthereumSolana e Polygon mentre l’USDP può essere usato su Ethereum e Solana. Tutti i pagamenti sono convertiti in USD al momento della transazione, perciò non è necessario gestire conversioni di valuta aggiuntive. Altri token o valute saranno introdotti solo quando il processore di pagamento dei partner li includerà nella propria piattaforma.

Altri metodi di pagamento accettati da GigSky

Oltre alla criptovaluta GigSky continua a supportare le soluzioni tradizionali. È possibile pagare con carta di credito o debito delle principali reti; aggiungendo la carta tra le “Carte salvate” si velocizza il prossimo acquisto. Gli utenti di dispositivi Apple possono usufruire di Apple Pay mentre chi preferisce servizi online trova PayPal tra le opzioni, se disponibile nella propria regione. Inoltre, il GigSky Credit accumulato viene applicato automaticamente quando l’acquisto soddisfa i criteri di eleggibilità.

Gestione della valuta di visualizzazione

Il valore mostrato durante il checkout dipende dalla valuta scelta nel profilo dell’utente. Per modificare la preferenza, basta accedere alla sezione “Dettagli profilo” sia sull’app che sulla web app, selezionare la nuova valuta e salvare. La valuta impostata diventerà quella di riferimento per tutti i futuri acquisti, garantendo coerenza tra il prezzo visualizzato e quello effettivamente addebitato, indipendentemente dal metodo di pagamento scelto.