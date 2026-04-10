Come gli indici influenzano la lettura del salario medio reale

Questo articolo mette a confronto due modi diversi di trasformare il salario orario medio in una misura reale: il classico deflatore CPI riportato in 2026$ e un approccio alternativo basato sull’Everyday Price Index (EPI) dell’AIER.

I dati su cui si lavora comprendono serie ufficiali e stime ormai diffuse, tra cui il nowcast della Cleveland Fed e il consenso di mercato pubblicato da Bloomberg. L’obiettivo è mostrare come la scelta dell’indice dei prezzi influenzi la lettura del potere d’acquisto e perché due grafici tracciati con gli stessi salari nominali possano raccontare storie diverse.

Per chiarezza metodologica, vengono citate le fonti originali: il BLS per le retribuzioni, il nowcast della Cleveland Fed (consultato 4/7) e il consenso di Bloomberg, oltre ai calcoli dell’autore. Nel caso dell’EPI dell’AIER, l’indice è stato stimato utilizzando la prima differenza del CPI headline su un arco definito, permettendo di mettere in evidenza come diverse costruzioni dell’indice possano amplificare o attenuare l’impatto dell’inflazione sui salari reali.

Cosa mostrano le serie principali

Nel confronto visivo, la serie del salario orario medio deflazionato con il CPI in 2026$ è stata rappresentata in nero spesso, mentre le stime alternative appaiono in tonalità più chiare: il nowcast della Cleveland Fed in grigio e il consenso di Bloomberg in azzurro chiaro. I tracciati sono presentati su scala logaritmica per rendere comparabili le variazioni percentuali piuttosto che i livelli assoluti. Questa scelta grafica rende più immediato valutare il cambiamento percentuale del potere d’acquisto nel tempo, evidenziando tendenze che altrimenti risulterebbero meno visibili in scala lineare.

Dettagli tecnici della rappresentazione

Usare una scala logaritmica significa che uno stesso scostamento verticale corrisponde a identiche variazioni percentuali; di conseguenza, una crescita moderata costante appare come una retta, mentre oscillazioni repentite si inclinano. Questo aiuta a confrontare il trend del salario reale tra diverse fonti senza essere distorti da salti nominali. Inoltre, mettere fianco a fianco il nowcast e il consenso di mercato consente di osservare quanto le aspettative influenzino la valutazione corrente dei salari deflazionati.

L’approccio alternativo dell’AIER e i suoi effetti

L’Everyday Price Index (EPI) dell’AIER è presentato come una lettura meno favorevole rispetto al CPI tradizionale: la versione in grassetto del grafico EPI mostra un profilo di potere d’acquisto inferiore in certe fasi. L’indice è stato stimato utilizzando la prima differenza del CPI headline, integrando il nowcast della Cleveland Fed per i periodi più recenti e coprendo l’intervallo 2023m05-2026M03. La visualizzazione include inoltre una banda di confidenza di +/- 2 se, che mette in evidenza l’incertezza della stima (linee grigie) e sottolinea quanto la componente di errore possa influenzare le conclusioni.

Un punto temporale rilevante

Con l’EPI, il grafico segna che la situazione relativa era più favorevole a 2024M12 rispetto ad altri riferimenti temporali: questa indicazione non è un giudizio assoluto ma il risultato della diversa metodologia di calcolo dell’indice dei prezzi. Il messaggio è che la stessa retribuzione nominale può risultare più o meno rilevante a seconda del deflatore scelto, e che la selezione dell’indice è un passaggio cruciale nelle analisi di reddito reale.

Implicazioni e conclusioni pratiche

La lezione principale è che non esiste un’unica verità empirica sul potere d’acquisto: cambiano le misure e cambia la storia. Per analisti, policy maker e lettori informati è fondamentale interrogarsi sulla costruzione degli indici e sulla robustezza delle stime, considerando la presenza di nowcast, consenso di mercato e bande di errore. Le fonti impiegate — BLS, Cleveland Fed (consultato 4/7), Bloomberg e American Institute for Economic Research — devono essere riportate sempre per garantire trasparenza e replicabilità.

In sintesi, il confronto tra il CPI deflazionato in 2026$ e l’EPI dell’AIER mostra come analisi diverse possano condurre a valutazioni divergenti sullo stato del salario reale. Operare con consapevolezza metodologica — distinguendo tra livello e variazione percentuale, riconoscendo le incertezze e citando le fonti — consente di trarre conclusioni più solide e meno soggette a fraintendimenti.