Come interpretare CAPE, P/E e i movimenti di Bitcoin nel contesto attuale dei mercati

Negli ultimi documenti che abbiamo esaminato, le valutazioni di mercato tornano a occupare gran parte dell’attenzione.

L’S&P 500 mostra un CAPE intorno a 40, il P/E tradizionale a settembre si è avvicinato a 28 e il rapporto prezzo/forward earnings stimato a gennaio è sui 22 — valori elevati, seppure ancora leggermente sotto il picco record del 2000. Questi numeri diventano però significativi solo se messi in relazione ai tassi reali: il rendimento reale a 10 anni è oggi quasi 1,8 punti percentuali più basso rispetto a un riferimento storico usato da molti analisti. In pratica, tassi reali compressi riducono il tasso di sconto applicato ai flussi futuri e giustificano multipli più alti.

CAPE e P/E: due misure, due letture

Il CAPE (cyclically adjusted price-to-earnings) calcola il rapporto prezzo/utili usando una media degli utili degli ultimi dieci anni corretta per l’inflazione: è uno strumento pensato per smussare le oscillazioni cicliche e offrire una visione più “di lungo periodo” delle valutazioni. Il P/E tradizionale, invece, guarda agli utili correnti e riflette lo stato di salute recente delle aziende. Un CAPE elevato può derivare da aspettative di crescita sostenute oppure da una maggiore disponibilità a pagare per il rischio; tuttavia, senza una ripresa robusta degli utili, il potenziale di rendimento futuro tende a ridursi.

Come siamo arrivati qui

Le fonti interne tracciano una catena logica: calo dei tassi reali → riduzione del tasso di sconto → ampliamento dei multipli → aumento dei prezzi azionari. Ma non è solo il livello dei tassi a fare la differenza: conta molto la velocità del cambiamento. Aumenti rapidi dei rendimenti reali in passato hanno spesso anticipato una compressione dei multipli e, in certi casi, correzioni significative del mercato.

Chi spinge il mercato

Sul fronte della domanda, a fare più rumore sono i grandi operatori: fondi istituzionali, gestori azionari e segmenti retail con orizzonti di lungo periodo. L’ampia esposizione ai titoli a grande capitalizzazione, in particolare nel settore tecnologico, amplifica i movimenti di mercato. Le banche centrali e le aspettative d’inflazione modellano i rendimenti reali di riferimento; i gestori, scegliendo come allocare il capitale, finiscono per influenzare direttamente i multipli.

Implicazioni pratiche per gli investitori

Multipli elevati abbinati a tassi reali compressi rendono i portafogli più vulnerabili a rialzi dei rendimenti. Se i rendimenti reali tornassero a salire, il premio per il rischio incorporato nei prezzi potrebbe ridursi: conseguenza pratica, P/E e CAPE potrebbero comprimersi e i rendimenti totali nel medio periodo risultare inferiori alle attese. Per questo motivo non basta limitarsi ai numeri di valutazione: è essenziale considerare scenari macro e le stime sugli utili quando si costruisce e si protegge un portafoglio.

Cosa tenere d’occhio ora

Tre indicatori meritano particolare attenzione: la traiettoria del rendimento reale a 10 anni, le revisioni trimestrali degli utili e le comunicazioni delle banche centrali. Movimenti importanti in uno qualsiasi di questi elementi — o sorprese nelle stime sugli utili — possono cambiare rapidamente il quadro valutativo.

Il ruolo delle big tech nell’S&P 500

Una manciata di grandi società tecnologiche ha assunto il ruolo di motore dell’indice. In fasi rialziste trascinano l’S&P 500 verso nuovi massimi; quando il sentiment si incrina, accentuano i ribassi. La crescente concentrazione settoriale rende l’indice più sensibile alle revisioni degli utili e alle narrative legate all’innovazione e all’AI: un mix che offre potenziale rendimento elevato, ma anche rischio di drawdown più marcati se le aspettative non si concretizzano.

Dati settoriali e trasmissione degli shock

Le analisi storiche mostrano una correlazione crescente tra le oscillazioni dei prezzi tech e l’andamento complessivo dell’indice. Quando un settore pesa molto, qualsiasi scossone lì dentro si trasmette al resto del paniere: la composizione del portafoglio diventa quindi un fattore cruciale per valutare l’esposizione al rischio.

Bitcoin e criptovalute: comportamento e rischi

Bitcoin resta un asset con volatilità nettamente superiore a quella delle azioni. Il suo prezzo risente di dinamiche proprie — adozione, liquidità, regolamentazione — e va trattato come una classe d’attivo distinta. Inserire criptovalute in portafoglio richiede regole chiare: limiti d’esposizione, criteri di ingresso e uscita e strumenti di copertura adeguati alla liquidità disponibile.

Interazioni e rischi sistemici

Nei periodi di stress macro, vendite trasversali possono aumentare la correlazione tra tradizionali titoli azionari e crypto, amplificando i movimenti e costringendo a riallocazioni rapide. D’altra parte, un ingresso più strutturato degli investitori istituzionali e il miglioramento delle infrastrutture di mercato potrebbero attenuare parte della volatilità strutturale delle valute digitali. Per l’investitore moderno la sfida è doppia: capire quanto siano sostenibili le attese di crescita degli utili e gestire il rischio derivante dalla possibile normalizzazione dei rendimenti. Monitorare rendimenti reali, revisioni degli utili, comunicati delle banche centrali e la concentrazione settoriale dell’indice aiuta a prendere decisioni più informate e a costruire portafogli meno esposti a sorprese.