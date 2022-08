Cronologia transazioni di Coinbase: ecco come scaricarla

in

Nel 2020, Coinbase inizierà a emettere il modulo IRS 1099-MISC per i clienti statunitensi.

Inoltre, i clienti statunitensi erano tenuti a segnalare i loro guadagni e perdite all’IRS.

Tuttavia, i clienti non statunitensi non riceveranno alcun modulo da Coinbase.

Quindi, devono scaricare la cronologia delle transazioni Coinbase per gli obblighi fiscali locali.

Agli utenti viene data la possibilità di scaricare la cronologia delle transazioni su Coinbase.

Ma puoi controllare la cronologia delle transazioni solo sul sito Web di Coinbase e non sull’app mobile.

Questo perché l’app mobile non lo supporta.

In questa guida, imparerai come scaricare la cronologia delle transazioni di Coinbase (per le tasse) sul sito Web di Coinbase.

Come scaricare la cronologia delle transazioni di Coinbase

Per scaricare la cronologia delle transazioni di Coinbase, è necessario accedere alla pagina “Rapporti” sul sito Web di Coinbase.

Nella pagina “Rapporti”, sarai in grado di trovare la cronologia delle transazioni di Coinbase e scaricarne un rapporto CSV o PDF.

Puoi anche filtrare la cronologia delle transazioni in qualsiasi data.

Ad esempio, se desideri scaricare la cronologia delle transazioni degli ultimi 30 giorni, puoi filtrarla in “30 giorni”.

Per impostazione predefinita, la cronologia delle transazioni verrà filtrata in “Tutti i tempi”.

Ciò significa che otterrai una cronologia delle transazioni per ogni transazione che hai mai effettuato su Coinbase da quando ti sei iscritto.

Puoi anche filtrarlo in base a una singola risorsa o a un tipo di transazione.

Ecco come puoi scaricare la cronologia delle transazioni su Coinbase:

1. Accedi a Coinbase

Il primo passo è andare sul sito Web di Coinbase e accedere al tuo account.

Innanzitutto, vai al sito Web di Coinbase.

Puoi farlo su un desktop o su un browser mobile (ad esempio Safari, Chrome).

Tuttavia, non è possibile scaricare la cronologia delle transazioni sull’app mobile Coinbase.

Questo perché l’app mobile Coinbase attualmente non lo supporta.

Detto questo, si consiglia vivamente di utilizzare Coinbase sul desktop.

Una volta che sei sul sito web di Coinbase, accedi al tuo account.

2. Clicca sul menu

Una volta effettuato l’accesso a Coinbase, atterrerai sulla tua dashboard.

Se stai utilizzando la versione mobile del sito Web di Coinbase, vedrai un’icona di menu nella barra di navigazione in alto.

Fare clic sull’icona del menu nella barra di navigazione superiore.

D’altra parte, se stai utilizzando la versione desktop del sito Web Coinbase, vedrai la tua immagine del profilo.

Quindi, se stai utilizzando la versione desktop di Coinbase, fai clic sulla tua immagine del profilo.

Quindi, procedere al passaggio successivo.

3. Seleziona “Rapporti”

Dopo aver fatto clic sull’icona del menu (sulla versione mobile di Coinbase), si aprirà un menu di navigazione.

Nel menu di navigazione, vedrai più opzioni come il tuo portafoglio e i prezzi.

Scorri verso il basso il menu di navigazione fino a trovare l’opzione “Rapporti”.

Clicca su “Rapporti” per andare alla pagina dei report.

Se hai fatto clic sulla tua immagine del profilo nella versione desktop di Coinbase, si aprirà anche un menu di navigazione.

Allo stesso modo, fai clic su “Rapporti” per andare alla pagina dei rapporti.

4. Clicca su “Genera report”

Una volta che sei nella pagina dei rapporti, vedrai una scheda “Cronologia transazioni”.

La scheda “Cronologia transazioni” fornisce informazioni sul report.

Afferma che il rapporto include tutti gli ordini per tutte le criptovalute che hai acquistato, venduto o convertito su Coinbase.

Inoltre, include le criptovalute che hai inviato o ricevuto.

Nell’intestazione “Cronologia transazioni (tutti i tempi)”, vedrai un pulsante “Genera report”.

Fai clic sul pulsante “Genera report” per generare un rapporto sulla cronologia delle transazioni di Coinbase.

5. Genera un report CSV o PDF

Dopo aver fatto clic su “Genera report”, si aprirà un pop-up “Scarica report”.

Nel pop-up, vedrai tre caselle a discesa tra cui “Tutto il tempo”, “Tutte le risorse” e “Tutte le transazioni”.

Innanzitutto, la casella a discesa “Tutti i tempi” ti consente di modificare la data della cronologia delle transazioni.

Per impostazione predefinita, la casella a discesa sarà impostata su “Tutto il tempo”.

In secondo luogo, la casella a discesa “Tutte le risorse” ti consente di filtrare la cronologia delle transazioni in una specifica criptovaluta.

Per impostazione predefinita, la casella a discesa sarà impostata su “Tutte le risorse”, il che significa che la cronologia delle transazioni includerà ogni criptovaluta.

In terzo luogo, “Tutte le transazioni” ti consente di filtrare il tipo di transazione come “Acquista”, “Vendi”, “Converti” e altri.

Sotto i filtri, vedrai un paio di opzioni di download tra cui “CSV” e “PDF”.

Per generare la cronologia delle transazioni di Coinbase, fai clic su “Genera report” nell’opzione di download appropriata.

Si consiglia di generare il report PDF anziché il report CSV.

Dopo aver generato la cronologia delle transazioni (potrebbe essere necessario del tempo), sarai in grado di scaricarla facendo clic su “Download”.

Hai imparato con successo come scaricare la cronologia delle transazioni su Coinbase!

Come posso esportare le transazioni Coinbase?

Ecco come esportare le transazioni Coinbase:

Accedi a Coinbase e fai clic sulla tua immagine del profilo. Clicca su “Rapporti”. Clicca su “Genera report”. Genera un report PDF o CSV. Attendere la generazione del report. Una volta generato il report, fare clic su “Download” per scaricare il report.

Conclusione

Se vuoi preparare i tuoi guadagni e perdite su Coinbase per le tasse, la procedura consigliata è scaricare la cronologia delle transazioni su Coinbase utilizzando il metodo in questa guida.

Tuttavia, include solo i tuoi guadagni / perdite coinbase e non altri scambi di criptovaluta.

Se vuoi preparare i tuoi guadagni e perdite su altri scambi, devi scaricare la cronologia delle transazioni sul loro sito web.

Se non vuoi preparare manualmente i tuoi guadagni e le tue perdite, un’alternativa è utilizzare un aggregatore fiscale digitale come CoinTracker.

Un aggregatore fiscale digitale monitorerà automaticamente le prestazioni del tuo investimento e le tasse delle tue criptovalute in modo da non doverlo fare da solo.