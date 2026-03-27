Come la legge 15.358 autorizza l’uso delle criptovalute confiscate per la lotta alle fazioni

Il Brasile ha introdotto una riforma legislativa che mette al centro le criptovalute nel contrasto al crimine organizzato.

Con la promulgazione della Legge n. 15.358 (firma del presidente e fasi di approvazione tra il 24 e il 25 marzo), il quadro giuridico è stato aggiornato per permettere, tra le altre cose, l’utilizzo provvisorio di beni digitali sequestrati durante le indagini. Questa novità non riguarda solo la gestione patrimoniale, ma modifica le funzioni operative degli organi di sicurezza in chiave finanziaria e tecnologica.

La norma si inserisce in un pacchetto più ampio che inasprisce le pene per i capi delle fazioni e amplia i meccanismi di asfissia economica contro gruppi come il PCC e il Comando Vermelho. Oltre alla nuova disciplina sui beni digitali, il testo istituisce strumenti di collaborazione internazionale, banche dati integrate e disposizione sulla sospensione degli accessi a piattaforme di scambio e portafogli digitali quando necessari alle indagini.

Cosa prevede la legge in materia di beni digitali

Una delle innovazioni centrali è la possibilità di destinare le criptovalute confiscate al sistema di sicurezza pubblica. In pratica, gli asset digitali recuperati possono finanziare equipaggiamento, operazioni di intelligence e formazione degli agenti, previo nulla osta giudiziario. La legge consente inoltre l’uso provvisorio di tali beni prima di una condanna definitiva, a condizione che intervenga l’autorizzazione di un magistrato. Questo passaggio ribalta l’idea che le risorse digitali debbano rimanere congelate fino al termine dei procedimenti e introduce modalità operative per convertirle in risorse operative.

Modalità di impiego e garanzie

Il testo facilita anche la vendita anticipata di beni sequestrati e prevede misure per impedire la gestione indiretta dei patrimoni da parte degli indagati. Il legislatore ha previsto limiti e procedure per la conversione degli asset in risorse liquide, mantenendo la necessità di provvedimenti giurisdizionali. Nel linguaggio giuridico la disposizione sottolinea che l’uso provvisorio dei beni è subordinato a controlli e tutele per evitare abusi, pur accelerando il recupero di valore contro le reti criminali.

Poteri di congelamento, definizioni e pene

La legge amplia i poteri di autorità e magistratura di congelare, bloccare o sequestrare cryptoasset durante le indagini, includendo la sospensione dell’accesso a exchange, portafogli e piattaforme online. Sul piano penale sono state inasprite le sanzioni: la nuova normativa prevede pene più severe per i leader di organizzazioni criminali, con reclusione che può andare da 20 a 40 anni e progressioni di pena più restrittive (in alcuni casi fino all’85% da scontare in regime chiuso). I capi perdono benefici come indulto, libertà condizionale o fianza, e la detenzione preventiva può essere disposta in carceri di massima sicurezza.

Definizione di fazione e fattori aggravanti

La legge definisce come facção criminosa qualsiasi gruppo di tre o più persone che impieghi violenza, grave minaccia o coazione per controllare territori o infrastrutture essenziali. Viene inoltre considerato aggravante l’uso di applicazioni di messaggistica crittografata o strumenti di privacy finalizzati a nascondere attività illecite, elemento che può aumentare le pene inflitte ai responsabili.

Cooperazione, banche dati e impatti operativi

Tra le misure organizzative emerge la creazione del Banco Nacional de Dados de Organizaçõess Criminosas, pensato per integrare le basi statali e agevolare lo scambio di intelligence. La norma rafforza anche la cooperazione internazionale per il recupero degli asset e formalizza squadre integrate come le Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs). Questi strumenti mirano a rendere più efficiente il contrasto transnazionale alle reti criminali e a ridurre le lacune informative che ostacolano le indagini economico-finanziarie.

Critiche, vetos e garanzie costituzionali

Al momento della firma sono stati esercitati alcuni veto su parti del provvedimento: è stata esclusa una disposizione che avrebbe esteso automaticamente le pene a persone non comprovate come membri delle organizzazioni, per evitare la criminalizzazione di atti non collegabili alle fazioni, e un altro veto ha riguardato la destinazione di tutte le risorse confiscate a fondi statali diversi dall’Unione, per motivi di ordine costituzionale e di bilancio. Queste correzioni cercano di bilanciare l’efficacia delle misure con il rispetto delle garanzie giuridiche e della separazione dei poteri.

In conclusione, la Legge n. 15.358 introduce un approccio più aggressivo e tecnologico alla lotta contro il crimine organizzato, collocando le criptovalute tra gli strumenti operativi dello Stato. L’equilibrio tra velocità di intervento, cooperazione internazionale e tutele processuali resterà al centro del dibattito pubblico e giudiziario mentre le nuove norme vengono implementate.