Integrazione delle criptovalute nella infrastruttura regolamentata di SIX

La borsa svizzera SIX ha compiuto un passo che ribalta la separazione operativa tra mercati tradizionali e mondo crypto: la Finma ha dato via libera alla fusione tra il depositario digitale e il sistema dei depositari tradizionali, permettendo così la conservazione congiunta di strumenti finanziari classici e asset digitali.

Questa novità porta con sé la promessa di maggiore sicurezza e di una integrazione regolamentata che dovrebbe ridurre la dipendenza da fornitori non regolamentati nella catena di custodia delle criptovalute.

L’obiettivo dichiarato dall’operatore è creare un punto di accesso unico, sicuro e conforme per chi opera sui mercati finanziari, siano essi banche, gestori patrimoniali o investitori istituzionali come le casse pensioni. Per effetto della decisione regolatoria, il nuovo depositario centrale risultante dalla fusione potrà ospitare sotto lo stesso tetto sia i titoli tradizionali sia strumenti digitali come Bitcoin o token rappresentativi di asset reali.

Che cosa cambia per operatori e investitori

La possibilità di utilizzare una stessa infrastruttura regolamentata per la custodia digitale e per i titoli convenzionali riduce la complessità operativa e può abbassare le barriere all’ingresso per istituti che fino ad oggi evitavano l’esposizione alle criptovalute per motivi di compliance o sicurezza. Con una piattaforma centralizzata e soggetta a vigilanza, le banche potranno più agevolmente progettare prodotti come titoli tokenizzati o soluzioni di investimento strutturato che integrano componenti digitali, ampliando l’offerta per clienti privati e istituzionali.

Impatto su prodotti e innovazione

Dal punto di vista dell’innovazione finanziaria, avere un depositario regolamentato che gestisce entrambe le categorie di strumenti favorisce lo sviluppo di nuovi strumenti ibridi. Questo significa che strumenti che prima richiedevano processi separati per la parte digitale e per quella tradizionale potranno essere concepiti come prodotti unitari, con benefici in termini di trasparenza, riconciliazione e tracciabilità.

Aspetti di sicurezza e governance

La scelta di integrare infrastrutture comporta anche responsabilità operative e normative più grandi: la struttura che unisce SIX Digital Exchange e SIX SIS dovrà rispettare standard di sicurezza informatica elevati e procedure chiare per la gestione delle chiavi, della segregazione patrimoniale e del rischio. L’intento dichiarato dall’azienda è offrire un accesso sicuro e regolamentato alle risorse digitali, rendendo la custodia conforme alle esigenze dei supervisori e degli utenti istituzionali.

Ruolo dei regolatori

La Finma ha un ruolo cruciale: con l’autorizzazione alla fusione ha creato il quadro per una custodia regolamentata e ha inviato un segnale chiaro alle controparti di mercato sulla possibilità di integrazione tra mondi prima separati. La presenza di un ente di vigilanza che approva l’operazione è uno dei fattori che può convincere enti previdenziali e grandi investitori a valutare l’inclusione di asset digitali nei portafogli.

Prospettive e scenari futuri

Se l’infrastruttura raggiungerà la piena operatività attesa, il panorama finanziario europeo potrebbe vedere una diffusione più rapida di strumenti tokenizzati e una maggiore integrazione tra mercati secondari tradizionali e piattaforme digitali. L’operatore ha segnalato che l’iniziativa è parte di una strategia per diventare un fornitore paneuropeo di servizi di post-negoziazione integrati e digitali: un’immagine che proietta l’ecosistema verso soluzioni standardizzate e interoperabili.

Per gli investitori e per gli intermediari, la novità si traduce in opportunità e scelte: maggiore accesso, ma anche la necessità di aggiornare politiche interne, processi di gestione del rischio e competenze tecniche. In ogni caso, la creazione di un depositario centrale unico per asset tradizionali e digitali rappresenta un passo significativo verso una finanza più integrata, in cui la distinzione tra criptovalute e strumenti classici diventa sempre meno netta.