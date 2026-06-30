Come le PMI possono accedere a credito e agevolazioni fiscali nel 2026

Le PMI italiane possono beneficiare di nuove opportunità di credito e agevolazioni fiscali. Scopri come l'iperammortamento e i servizi integrati possono supportare la crescita delle piccole e medie imprese.

Le piccole e medie imprese italiane rappresentano il cuore pulsante del sistema produttivo nazionale, ma spesso si trovano ad affrontare sfide significative nell’accesso al credito e nelle opportunità di crescita. Nel 2026, diverse iniziative stanno emergendo per supportare queste realtà, offrendo nuove opportunità di finanziamento e agevolazioni fiscali.

Tra le novità più rilevanti vi è l’introduzione del nuovo iperammortamento una misura che consente alle imprese di beneficiare di maggiori detrazioni fiscali sugli investimenti in beni strumentali. Questo strumento, insieme ad altre iniziative, mira a stimolare l’innovazione e la competitività delle PMI.

Il Libro Bianco sul credito alle micro e piccole imprese

Martedì 30 giugno 2026, presso gli Horti Sallustiani a Roma, sarà presentato il Libro Bianco sul credito alle micro e piccole imprese. Questo documento, frutto di una ricerca condotta dalla professoressa Paola Paoloni dell’Università La Sapienza di Roma, analizza le difficoltà che le PMI incontrano nell’accesso al credito, nonostante abbiano solide prospettive di sviluppo.

Il progetto è stato promosso da diverse organizzazioni, tra cui Federcasse, Banca Aidexa, Innexta, Confidi Systema!, Finpromoter e il Gruppo Nsa, in collaborazione con Unioncamere. La ricerca esamina l’evoluzione dell’accesso al credito per le imprese più piccole, che rappresentano circa il 95% delle imprese registrate in Italia, e approfondisce il ruolo del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.

Il ruolo del Fondo Centrale di Garanzia

Il Fondo Centrale di Garanzia ha svolto un ruolo cruciale durante la pandemia, sostenendo il sistema economico nazionale. Tuttavia, la ricerca valuta anche l’efficacia attuale del Fondo e propone possibili linee di evoluzione per rafforzarne la capacità di raggiungere le imprese sane e produttive che, pur presentando adeguati fondamentali economici, rischiano di essere escluse dai circuiti finanziari tradizionali.

Nuovi servizi integrati per la gestione del credito

Galileo Network ha ampliato il proprio ecosistema di soluzioni grazie alla partnership con Fairfield, una realtà specializzata nella gestione del credito e nei servizi di verifica antifrode. Questo accordo offre nuove opportunità per le PMI di gestire in modo integrato e automatizzato i processi di credito.

Tra i nuovi servizi disponibili attraverso la piattaforma ODESSA di Galileo Network vi sono Credit Shield un servizio di verifica antifrode con sopralluoghi in loco e report dettagliati, e il recupero crediti stragiudiziale che include la gestione delle pratiche, il monitoraggio degli incassi e l’aggiornamento automatico degli stati direttamente all’interno dell’ecosistema Galileo.

Questi strumenti sono pensati per semplificare i processi operativi, aumentare il controllo sulle attività e offrire agli intermediari finanziari strumenti più efficaci per la gestione del credito. Un webinar gratuito è stato organizzato per presentare questi nuovi servizi e spiegare come possono trasformarsi in un vantaggio concreto per le organizzazioni.

Eventi e iniziative per le PMI

Il 22 giugno 2026, Confindustria Siracusa ha organizzato un webinar per approfondire gli aspetti operativi del nuovo iperammortamento. Durante l’evento, sono state illustrate le novità relative a questa misura e gli aspetti operativi della sua applicazione. I materiali presentati durante il webinar sono ora disponibili per chi desidera approfondire ulteriormente l’argomento.

La presentazione del Libro Bianco sul credito alle micro e piccole imprese a Roma il 30 giugno 2026 rappresenta un’altra occasione importante per le PMI di comprendere meglio le opportunità di finanziamento disponibili e le iniziative in corso per supportare la loro crescita.