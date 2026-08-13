Controlli nel Trevigiano: 26 lavoratori completamente in nero e sanzioni fino a 371mila euro

Nei weekend di giugno e luglio, la Guardia di Finanza ha condotto controlli in 22 attività del Trevigiano, scoprendo 27 lavoratori irregolari, di cui 26 completamente in nero. Le sanzioni previste potrebbero arrivare fino a 371mila euro.

Nei weekend di giugno e luglio, la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli nel Trevigiano, concentrandosi sulle giornate di maggiore afflusso di clientela. Le ispezioni, condotte in 22 attività economiche, hanno portato alla luce un fenomeno preoccupante: 27 lavoratori irregolari, di cui 26 completamente in nero. Questo dato allarmante evidenzia la persistenza del lavoro irregolare nel settore dei servizi e della ristorazione, soprattutto durante i periodi di maggiore attività commerciale.

Sette locali segnalati per sospensione dell’attività

La gravità delle violazioni riscontrate ha spinto la Guardia di Finanza a segnalare sette locali pubblici all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. Questi locali potrebbero subire provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, una misura adottata per tutelare sia i lavoratori che la concorrenza leale tra imprese. Le sanzioni amministrative che potrebbero essere comminate dall’Ispettorato del Lavoro variano da un minimo di 64mila euro a un massimo di oltre 371mila euro, a seconda della gravità e del numero delle violazioni accertate.

Violazioni fiscali e sanzioni per mancata memorizzazione dei corrispettivi

Oltre alle irregolarità in materia di lavoro, in quattro dei locali ispezionati sono state riscontrate anche infrazioni agli obblighi di memorizzazione dei corrispettivi. Questo significa che le vendite non sono state registrate ai fini fiscali, un’omissione che comporta sanzioni pari al 70% dell’IVA relativa alla prestazione o cessione non memorizzata, con un minimo di 300 euro per ciascuna violazione. Queste infrazioni fiscali aggravano ulteriormente la posizione degli esercenti coinvolti, dimostrando come il lavoro irregolare sia spesso accompagnato da altre forme di illegalità economico-finanziaria.

L’impegno della Guardia di Finanza contro il lavoro nero

Le attività di controllo, estese a tutto il territorio provinciale e intensificate negli ultimi mesi, rientrano nell’azione costante della Guardia di Finanza contro il lavoro nero e le altre forme di illegalità economico-finanziaria. L’obiettivo è duplice: garantire la sicurezza economico-finanziaria della collettività e tutelare gli imprenditori onesti, che subiscono una concorrenza sleale da parte di chi non rispetta gli obblighi tributari e contributivi. Questi comportamenti illeciti permettono a chi non adempie alle norme di sostenere costi inferiori e praticare prezzi più vantaggiosi, mettendo a rischio la stabilità del mercato e la sicurezza dei lavoratori.