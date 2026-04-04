Come le stablecoin facilitano l’elusione delle sanzioni

L’ecosistema delle criptovalute ha registrato una dimensione significativa, superando 7,78 miliardi di dollari nel ’25, ma questo dato convive con tensioni interne e pressioni esterne che ne complicano la lettura.

Da un lato c’è chi vede nella blockchain un’opportunità di innovazione finanziaria; dall’altro si moltiplicano le preoccupazioni sulle modalità con cui risorse digitali vengono impiegate per scopi che vanno oltre il mercato legittimo. In questo contesto, l’analisi delle transazioni on‑chain assume valore non solo tecnico ma politico, diventando un indicatore delle dinamiche geopolitiche più controverse.

Crescita e contraddizioni dell’ecosistema

La crescita del mercato è innegabile, ma nasconde squilibri: concentrazione di capitale, debolezze nella governance di progetti e fragilità normative. Le stablecoin, concepite per ridurre la volatilità, sono diventate strumenti ambivalenti, utili per la liquidità ma anche per movimentazioni che aggirano i canali tradizionali. Le pressioni regolamentari internazionali cercano di limitare questi rischi, mentre operatori istituzionali e piccoli investitori navigano un ambiente dove la trasparenza della blockchain convive con tecniche sempre più sofisticate di offuscamento. Questo paradosso alimenta un dibattito sul futuro della finanza decentralizzata e sulla responsabilità delle piattaforme.

Il valore e la sua distribuzione

All’interno del mercato, una parte consistente del valore è concentrata in pochi portafogli e sistemi di scambio: la distribuzione non è omogenea e favorisce chi ha accesso a canali privilegiati. Il fenomeno del prestanome viene utilizzato per mascherare proprietà e flussi; si tratta di soggetti che agiscono come intermediari schermando beneficiari finali e benefici economici. Parallelamente, reti di società di comodo e operatori OTC facilitano transazioni off‑chain che riducono la tracciabilità. Queste caratteristiche spiegano perché la cifra complessiva, sebbene rilevante, non è un indicatore esaustivo della salute e della legalità delle attività che la compongono.

Modalità di elusione e attori coinvolti

Le tecniche utilizzate per eludere controlli includono l’uso di bridge cross‑chain, exchange decentralizzati, wallet non custodial e servizi di conversione OTC. Attori statali, reti di intermediazione commerciale e imprese colluse sfruttano questi strumenti per trasferire valore oltre le barriere tradizionali. L’uso di servizi che offrono scarsa verifica dell’identità o che operano in giurisdizioni permissive amplifica il problema. Al tempo stesso, la stessa natura pubblica di molte blockchain consente alle società di analisi di rilevare pattern sospetti: la catena di blocchi è dunque contemporaneamente risorsa e rischio per chi tenta di nascondere transazioni illecite.

Esempio operativo: il pedaggio nello Stretto di Hormuz

Un caso emblematico è quello del presunto pagamento del pedaggio per il transito nello Stretto di Hormuz effettuato in stablecoin. Secondo le rilevazioni on‑chain, gruppi legati al regime di Teheran, attraverso intermediari e società compiacenti, avrebbero convertito e trasferito risorse digitali per finanziare operazioni marittime e tangenti locali. Questo schema mostra come un mix di strumenti finanziari digitali e reti di prestanome possa aggirare le limitazioni imposte dalle sanzioni, favorendo l’arricchimento di élite politiche ed economiche e complicando le contromisure internazionali.

Conseguenze geopolitiche e di mercato

Le implicazioni sono molteplici: sul piano geopolitico la capacità di eludere le sanzioni mina l’efficacia delle misure punitive e apre a escalation di tensioni; sul piano di mercato aumenta la pressione regolatoria e l’attenzione verso l’interoperabilità e la compliance delle piattaforme. Le autorità e gli operatori di blockchain analytics intensificano gli sforzi per mappare catene di trasferimenti e individuare reti sospette, ma i risultati richiedono cooperazione internazionale e strumenti legali adeguati. Per il settore delle criptovalute, l’esito di questi sviluppi determinerà se la tecnologia si affermerà come componente trasparente dell’infrastruttura finanziaria o resterà associata a pratiche opache.

In conclusione, il quadro è complesso: la dimensione economica delle criptovalute e il loro impiego in contesti strategici mostrano che la tecnologia non è neutra rispetto agli interessi politici. La sfida per regolatori, imprese e società civile è costruire percorsi che preservino l’innovazione delle criptovalute e delle stablecoin riducendo al contempo lo spazio per l’elusione e per gli abusi che alimentano tensioni geopolitiche e ingiustizie economiche.