Come l’IA sta ridefinendo l’economia: dati e prospettive per il 2026

L'intelligenza artificiale sta trasformando l'economia globale. Scopri come gli investimenti in AI stanno influenzando il PIL e cosa aspettarsi per il futuro.

L’intelligenza artificiale sta diventando un pilastro fondamentale per la crescita economica. Secondo le ultime analisi, il PIL sta registrando una crescita costante, ma è l’investimento in tecnologie AI a fare la differenza. Jim, esperto del settore, ha evidenziato come il core GDP stia crescendo più rapidamente rispetto al PIL complessivo, grazie agli investimenti in information equipment e software.

L’importanza degli investimenti in AI

Gli investimenti in intelligenza artificiale stanno avendo un impatto significativo sull’economia. Secondo i dati del BEA e del CBO la crescita del PIL nel secondo trimestre del 2026 è stata influenzata dagli investimenti in information equipment e software che hanno compensato l’impatto delle importazioni di computer e semiconduttori. Questo equilibrio è evidente nella figura 2, che mostra come la crescita del PIL sia stata sostenuta da questi investimenti.

L’effetto sulla ricchezza delle famiglie

L’onda lunga dell’IA si è estesa anche alla ricchezza delle famiglie. Secondo uno studio di Bigot e Espic, circa la metà della crescita del consumo nel 2026 è stata attribuita all’aumento della ricchezza, con un incremento del 5% del patrimonio netto reale delle famiglie. Tuttavia, un calo del 7% dell’SP500 da giugno a dicembre potrebbe ridurre la crescita del consumo di un punto percentuale, influenzando così la crescita del PIL.

Prospettive future e mercati azionari

Le prospettive future dipendono in gran parte dalla stabilità dei mercati azionari. Se i mercati rimarranno forti, grazie anche alle prospettive dell’IA, la domanda aggregata rimarrà solida. La figura 3 mostra come il patrimonio netto reale delle famiglie e l’SP500 siano strettamente correlati, con un impatto significativo sulla crescita economica. Inoltre, i rendimenti totali delle aziende tecnologiche, come le Magnificent 7 stanno superando quelli dell’SP500 indicando un trend positivo per il settore.

Le prospettive future dipendono dalla capacità di mantenere questa dinamica positiva, con un occhio attento ai mercati azionari e agli sviluppi tecnologici.