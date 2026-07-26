Sette nuovi numeri di Questioni di economia e finanza: analisi e approfondimenti

Scopri le ultime pubblicazioni della serie Questioni di economia e finanza, che analizzano temi cruciali come la demografia, l'istruzione e la politica monetaria

Il 24 luglio 2026 sono stati pubblicati sette nuovi numeri della serie Questioni di economia e finanza offrendo approfondimenti su tematiche di grande attualità e rilevanza per il sistema economico italiano. Questi studi coprono una vasta gamma di argomenti, dall’analisi dei prezzi delle abitazioni residenziali all’impatto del contesto familiare sull’iscrizione all’università.

La serie, nota per la sua rigorosità metodologica e la profondità delle analisi, rappresenta un punto di riferimento per studiosi, professionisti e appassionati di economia. Ogni numero affronta un tema specifico con un approccio empirico e critico, fornendo strumenti utili per comprendere le dinamiche economiche e finanziarie del nostro tempo.

L’evoluzione del bilancio della Banca d’Italia come strumento di politica monetaria

Uno dei numeri più interessanti è il n. 1042 che esamina l’evoluzione del bilancio della Banca d’Italia dalla sua fondazione all’avvio della politica monetaria unica. Lo studio, condotto da Massimiliano Affinito analizza la relazione tra il bilancio della Banca centrale e le principali variabili macroeconomiche dell’Italia.

L’analisi rivela che durante tutto il XX secolo, il bilancio della Banca d’Italia si è contratto dopo shock al rialzo dell’inflazione e deprezzamenti del cambio, mentre le espansioni del bilancio hanno preceduto la crescita del PIL e dell’inflazione, il deprezzamento del cambio e l’incremento del commercio internazionale. Questi risultati suggeriscono che il bilancio della banca centrale abbia operato come uno strumento di politica monetaria.

La relazione tra la dimensione del bilancio e i tassi di policy è divenuta fortemente positiva dagli anni Ottanta, un dato che contribuisce al dibattito in corso sulle politiche di bilancio adottate negli ultimi due decenni dalle banche centrali.

Demografia e prezzi delle abitazioni residenziali

Il numero 1043 si concentra sull’analisi dei prezzi delle abitazioni residenziali e sulla loro relazione con la dinamica demografica, con un’attenzione particolare alle aree interne. Lo studio utilizza dati panel per esplorare come i cambiamenti demografici possano influenzare il mercato immobiliare.

Questo approccio permette di comprendere meglio le dinamiche che governano i prezzi delle case, offrendo spunti utili per politiche pubbliche mirate a sostenere il mercato immobiliare e a contrastare le disuguaglianze territoriali.

L’istruzione online e le performance degli studenti

Il numero 1040 analizza le caratteristiche e performance degli studenti delle università telematiche in Italia. Lo studio esamina l’accesso all’istruzione superiore, il rendimento degli studenti e le disuguaglianze nell’istruzione, offrendo un quadro completo delle opportunità e delle sfide legate all’istruzione online.

Questo lavoro è particolarmente rilevante in un contesto in cui l’istruzione a distanza ha acquisito una crescente importanza, soprattutto a seguito della pandemia di COVID-19. Le conclusioni dello studio possono fornire indicazioni preziose per migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento nelle università telematiche.

Le catene di fornitura nell’industria automobilistica italiana

Il numero 1041 si concentra sulla ricostruzione delle catene di fornitura con i microdati, prendendo come caso di studio l’industria automobilistica italiana. Lo studio utilizza dati sulle transazioni tra imprese per analizzare la propagazione degli shock e le dinamiche delle reti di produzione.

Questo approccio permette di comprendere meglio come gli shock economici si propagano lungo le catene di fornitura, offrendo spunti utili per migliorare la resilienza delle imprese e la gestione delle crisi.

Gli altri numeri della serie affrontano temi altrettanto interessanti, come l’influenza del contesto familiare dei compagni di scuola sull’iscrizione all’università, il ruolo dei docenti nelle carriere universitarie degli studenti e un metodo per la previsione di consistenze e transazioni delle azioni non quotate delle società non finanziarie nei Conti finanziari in Italia.

Questi studi rappresentano un contributo significativo alla letteratura economica e finanziaria, offrendo strumenti utili per comprendere le dinamiche del sistema economico italiano e per informare le politiche pubbliche.