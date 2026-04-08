Come orientarsi nel mercato crypto: capitalizzazione, TVL e strategie

Le criptovalute rappresentano una forma di valore digitale basata sulla crittografia e sulla blockchain, un registro distribuito che mantiene la storia delle transazioni.

A differenza delle valute emesse da autorità centrali, molte criptomonete operano grazie a reti decentralizzate, offrendo caratteristiche come trasparenza e controllo diretto degli asset. Comprendere questi elementi di base è fondamentale per chi vuole muoversi con consapevolezza in un mercato caratterizzato da ampia volatilità e innovazione continua.

Questo articolo riassume le metriche più utili per valutare progetti e mercati, elenca gli asset più rilevanti per capitalizzazione e TVL e presenta gli strumenti pratici per analisi e test delle strategie. Troverai inoltre spiegazioni su mining, staking e sul concetto di dominance, insieme a consigli per ridurre i rischi e monitorare le notizie che influenzano i prezzi.

Panoramica degli asset e delle metriche principali

Nel panorama delle criptovalute alcuni simboli guidano ancora la capitalizzazione globale: BTCUSD conta una capitalizzazione stimata a 1,42 T, mentre ETHUSD si attesta su circa 266,18 B. Stablecoin come USDTUSD e USDCUSD hanno rispettivamente 184,15 B e 78,29 B, fornendo liquidità e coppie di scambio. Tra gli altri progetti con capitalizzazioni importanti si trovano XRPUSD con 83,17 B e BNBUSD con 82,4 B. Strumenti come la Volatilità implicita Volmex e i suoi indici (BVIV, EVIV) aiutano a quantificare l’incertezza attesa dei prezzi.

TVL e valutazioni di liquidità

Per valutare i protocolli DeFi è utile osservare il TVL (Total Value Locked). Alcuni token con TVL rilevante includono AAVEUSD con 53,37 B, LDOUSD con 25,99 B e ENAUSD con 9,15 B. Altri progetti come PENDLEUSD e BABYLUSD mostrano TVL di circa 5,12 B e 5,11 B rispettivamente. Un TVL elevato può suggerire maggiore fiducia e liquidità, ma non sostituisce l’analisi tecnica e fondamentale del protocollo.

Movimenti di mercato: chi guadagna e chi perde

Nei listini quotidiani emergono sia vincitori che perdenti: tra i rialzi recenti si segnalano MONADUSD (+21,24%), ZECUSD (+20,66%) e FARTCOINUSD (+17,08%). Altri aumenti degni di nota includono ZROLUSD (+11,67%) e SAFE3USD (+10,88%). Sul fronte delle perdite si sono registrati ribassi come DEXEUSD (−8,85%), RIVERUSD (−6,19%) e KITEUSD (−5,45%).

Esempi di fluttuazioni odierne

In aggiunta ai movimenti sopra citati, alcuni token hanno mostrato oscillazioni più marcate: Bi An Ren Sheng (+33,22%), Zcash (+25,31%) e Fartcoin (+23,17%) figurano tra i top guadagni. Tra le perdite giornaliere più evidenti compaiono DeXe (−13,38%), River (−7,78%) e Kite (−6,77%). Analizzare questi scostamenti aiuta a individuare tendenze e opportunità, ma richiede attenzione al rischio e alla liquidità.

Strumenti pratici e strategie per decidere

Per prendere decisioni più informate conviene unire analisi tecnica e strumenti specifici: tracciare l’andamento con grafici e indicatori, utilizzare lo Screener cripto e la Heatmap per individuare movimenti, e sfruttare idee e report di trading per testare ipotesi. Piattaforme come TradingView permettono inoltre di fare Paper Trading per simulare operazioni senza capitale reale e il Bar Replay per esercitarsi su prezzi storici.

Connessione con broker e metodi di acquisto

La via più comune per acquistare criptovalute è passare da exchange consolidati: nomi noti includono Binance, Coinbase e Kraken. Per operare direttamente dai grafici è necessario collegare il proprio account broker a piattaforme di analisi. Prima di aprire posizioni è fondamentale studiare il grafico con indicatori, rimanere aggiornati sulle notizie e mettere alla prova la propria strategia in ambiente simulato.

Infine, ricordati che i prezzi delle criptovalute sono sensibili non solo a fattori tecnici ma anche al sentiment: annunci normativi, aggiornamenti di rete o commenti di personaggi influenti possono generare forti reazioni. Valuta sempre domanda, aggiornamenti tecnici, liquidità e contesto macroeconomico quando costruisci una strategia. Un approccio metodico e l’uso degli strumenti adeguati aumentano le probabilità di decisioni più consapevoli.