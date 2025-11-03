Come ricevere buoni Amazon fino a 200€ aprendo un conto Credem Link

Se stai cercando un conto corrente che offra vantaggi concreti e premi immediati, Credem Link potrebbe fare al caso tuo.

Questa iniziativa, pensata per i nuovi clienti, offre l’opportunità di ricevere fino a 200€ in buoni Amazon semplicemente aprendo un conto online.

Non solo buoni, ma anche un conto a canone zero e una carta di debito a scelta, rendono Credem Link una soluzione interessante per gestire le tue finanze quotidiane.

Come ottenere i buoni Amazon

Per ricevere i buoni Amazon, è necessario seguire alcuni semplici passaggi. Innanzitutto, la registrazione deve avvenire entro il 30 direttamente sul sito ufficiale di Credem. Durante la registrazione, assicurati di inserire il codice promozionale BONUS200 per attivare l’offerta.

Requisiti per il premio

I 200€ si suddividono in due tranche. La prima parte, pari a 100€, viene accreditata se spendi almeno 2000€ utilizzando la carta di debito entro il 31 . La seconda tranche di 100€ sarà disponibile solo se accrediti il tuo stipendio o pensione sul conto e effettui pagamenti per un totale di almeno 1000€ tra aprile e.

Vantaggi del conto Credem Link

Oltre all’attrattiva dei buoni Amazon, Credem Link offre diverse caratteristiche vantaggiose. Il conto è completamente gratuito e non ci sono costi per il servizio di Internet Banking. Inoltre, puoi scegliere tra due tipi di carta di debito: la Credemcard internazionale Mastercard, utilizzabile anche all’estero, oppure la Credemcard nazionale su circuito Bancomat, valida solo in Italia.

Dettagli sulle carte di debito

La Credemcard Mastercard ha un canone gratuito per il primo anno, dopodiché il costo mensile sarà di 1,50€. Al contrario, la Credemcard su circuito Bancomat è sempre gratuita, rendendola una scelta ideale per chi utilizza il conto principalmente in Italia.

Supporto e assistenza ai clienti

Un ulteriore aspetto da considerare è il supporto clienti. Credem offre un team di consulenti sempre disponibile, sia online che in filiale, per assisterti in qualsiasi necessità. Questo servizio è particolarmente utile per coloro che vogliono un aiuto personalizzato nella gestione del proprio conto.

Ricorda che per partecipare all’iniziativa, è fondamentale mantenere attivo il conto Credem Link e l’accredito dello stipendio o della pensione. La consegna dei buoni avverrà entro tre mesi dalla chiusura della promozione, che è fissata per il 30 settembre 2026.

In conclusione, se sei alla ricerca di un conto corrente che ti permetta di ricevere vantaggi immediati e senza costi, l’offerta di Credem Link con i buoni Amazon rappresenta un’ottima opportunità da non perdere.