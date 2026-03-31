Come viene ripartito l’incremento di 220 milioni per gli enti locali nel 2026

Il decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze il 5 febbraio 2026, dispone il riparto di un incremento finanziario destinato agli enti locali.

Il provvedimento è corredato da due allegati: l’allegato A, intitolato Nota metodologica anno 2026, e l’allegato B, il Piano di riparto anno 2026. Questi documenti spiegano i criteri applicati e la distribuzione delle risorse, che ammontano complessivamente a 220 milioni di euro per l’anno 2026.

Il testo è stato registrato alla Corte dei Conti con il numero 1063 il 20 marzo 2026 ed è stato reso disponibile nella sezione «I Decreti» del sito istituzionale. È in corso di pubblicazione l’avviso relativo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, che ne completerà l’iter formale. In questo articolo ricostruiremo i contenuti, i destinatari e le implicazioni pratiche del provvedimento.

Che cosa prevede il decreto e come è strutturato

Il provvedimento disciplina il riparto dell’incremento di 220 milioni di euro, previsto a favore degli enti locali per l’anno 2026. Il meccanismo adottato è descritto nell’allegato A, che espone le modalità di calcolo e i criteri adottati per distribuire le risorse, mentre l’allegato B contiene il piano di riparto con l’elenco dei beneficiari e le quote assegnate. L’obiettivo principale è garantire un sostegno economico ai comuni delle regioni a statuto ordinario per far fronte all’incremento dell’indennità di funzione stabilito da norme precedenti.

Allegati e metodo di riparto

L’allegato A esplicita i parametri adottati per la quantificazione delle quote: indicatori demografici, fabbisogni connessi alle funzioni e criteri di equità territoriale. L’allegato B applica tali criteri ai singoli enti, traducendo i parametri in somme assegnate. In sintesi, il metodo punta a bilanciare esigenze oggettive e capacità contributive, assicurando che il contributo statale sia rapportato alle necessità effettive dei comuni.

Destinatari e finalità dell’intervento

I soggetti interessati sono i comuni delle regioni a statuto ordinario, che riceveranno il finanziamento come concorso alla copertura del maggiore onere determinato dall’aumento dell’indennità di funzione. La misura si colloca nell’ambito di disposizioni legislative già esistenti: il riparto è disposto in esecuzione dell’articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2026, n. 234, e fa riferimento al fondo previsto dall’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Finalità pratica per gli enti locali

Dal punto di vista operativo, l’assegnazione mira a evitare che l’aumento dell’indennità di funzione gravi interamente sulle casse comunali, trasferendo una quota del costo al bilancio statale. Questo intervento allevia il carico finanziario sui bilanci locali e favorisce una gestione più sostenibile delle spese per il personale amministrativo e politico. Per i comuni beneficiari, il riparto rappresenta quindi una copertura parziale dei maggiori oneri previsti dalla legge n. 234/2026.

Iter di pubblicazione e implicazioni amministrative

Dopo la registrazione alla Corte dei Conti il 20 marzo 2026 con il numero 1063, il decreto è stato pubblicato nella sezione «I Decreti» degli atti amministrativi. L’avviso di pubblicazione è in fase di inserimento nella Gazzetta ufficiale, passaggio necessario per la piena efficacia del provvedimento. Una volta formalizzata la pubblicazione, le amministrazioni locali potranno procedere alle verifiche contabili e all’inserimento delle risorse nei bilanci comunali, secondo le modalità indicate negli allegati.

Cosa cambia per i bilanci comunali

La messa a disposizione delle risorse consente ai comuni interessati di contabilizzare i contributi statali destinati a fronteggiare l’incremento dell’indennità di funzione. Sul piano pratico, i municipi dovranno recepire le quote assegnate dal Piano di riparto, aggiornare i documenti di programmazione finanziaria e monitorare la correlazione tra somme trasferite e spese effettive. L’intervento contribuisce così a preservare la stabilità dei bilanci locali e a garantire la continuità dei servizi erogati ai cittadini.

In conclusione, il decreto del 5 febbraio 2026 rappresenta un intervento mirato di sostegno finanziario, supportato da una nota metodologica e da un piano di riparto dettagliato. La registrazione alla Corte dei Conti e la prossima pubblicazione in Gazzetta ufficiale completano il processo di approvazione, aprendo la strada all’assegnazione operativa dei 220 milioni di euro ai comuni delle regioni a statuto ordinario.