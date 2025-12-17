Concorso Tenenti Ufficiali Guardia di Finanza: Guida Completa e Modalità di Partecipazione

La Guardia di Finanza ha annunciato un concorso pubblico per la selezione di 12 tenenti da inserire nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo.

Questa rappresenta un’importante opportunità per chi possiede una laurea magistrale e desidera intraprendere una carriera nel corpo, lavorando in ambiti strategici come l’amministrazione, il commissariato e le infrastrutture.

Il concorso è aperto a candidati esterni under 32 anni e a militari già in servizio nella Guardia di Finanza fino a 45 anni. I posti disponibili sono suddivisi in quattro specialità, ognuna con requisiti specifici di laurea. Per la specialità Infrastrutture, è richiesta anche un’abilitazione professionale. È importante notare che i candidati possono presentare domanda per una sola specialità.

Fasi del concorso e prove da affrontare

Le prove del concorso inizieranno a gennaio 2026 e comprenderanno diverse fasi. La prima fase potrebbe includere una prova preliminare, seguita da una prova scritta, accertamenti psico-fisici e attitudinali, oltre a un colloquio orale. Coloro che verranno selezionati frequenteranno un corso di formazione di un anno presso l’Accademia della Guardia di Finanza a Bergamo, acquisendo il grado di tenente.

Dettagli sulle prove scritte e preliminari

La prova preliminare si svolgerà solo se il numero delle domande supera determinate soglie per ciascuna specialità: 180 per Amministrazione, 120 per Commissariato, 240 per Telematica e 180 per Infrastrutture. Questa prova prevede test di logica e cultura generale, fondamentali per valutare le capacità dei candidati.

Successivamente, i candidati dovranno sostenere un elaborato tecnico-professionale specifico per la specialità scelta, con una durata prevista di 6 ore, che aumentano a 8 ore per Infrastrutture. Le date delle prove scritte sono fissate per il 20 gennaio 2026, mentre le prove tecniche inizieranno il 17 febbraio 2026.

Valutazione dei candidati e punteggi

La valutazione dei candidati si basa su titoli accademici e professionali, con punteggi assegnati in base a vari criteri. Ad esempio, il voto di laurea sarà il primo criterio di valutazione e, in caso di più lauree, verrà considerata quella con il punteggio più alto. Inoltre, sono previsti punteggi per titoli post-laurea, esperienze nelle Forze Armate e nella Pubblica Amministrazione, oltre a pubblicazioni scientifiche pertinenti.

Prove di idoneità e colloqui

I candidati dovranno anche sottoporsi a visite mediche e test tossicologici per dimostrare la loro idoneità al servizio. È obbligatorio presentare un certificato medico rilasciato dal proprio medico di base. Inoltre, il colloquio orale avrà una durata massima di 45 minuti, in cui verranno affrontate le stesse materie della prova scritta, con domande estratte da tesi predefinite per ciascuna specialità.

È possibile sostenere una prova orale facoltativa in una lingua straniera a scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco. Questa prova consente di ottenere punteggi aggiuntivi, con l’inglese che conferisce un bonus doppio rispetto alle altre lingue.

Iscrizione e scadenze

I candidati interessati possono presentare la loro domanda esclusivamente online tramite il portale concorsi della Guardia di Finanza, disponibile all’indirizzo concorsi.gdf.gov.it. La scadenza per l’invio delle domande è fissata per l’11 gennaio 2026 alle ore 12:00. Per accedere al portale, è necessario autenticarsi tramite SPID o CIE.

Il concorso per tenenti ufficiali nella Guardia di Finanza rappresenta un’importante opportunità per laureati magistrali desiderosi di intraprendere una carriera nel settore pubblico. Con 12 posti disponibili nelle diverse specialità, è fondamentale prepararsi adeguatamente per affrontare le prove e ottenere un posto in questo prestigioso corpo dello Stato.