Contatti di Nadia Ricciardi, Responsabile: Tutte le Informazioni Necessarie

Nadia Ricciardi è la responsabile di un servizio dedicato al supporto e alla fornitura di informazioni utili.
Per contattarla, sono disponibili diverse modalità, sia telefoniche che elettroniche.
Informazioni di contatto
Per mettersi in contatto con Nadia Ricciardi, è possibile utilizzare i seguenti dettagli:
- Indirizzo:Via Generale Clark 19/21, CAP 84131
- Telefono:0893068418
- Fax:089334865
- Email:[email protected]
- PEC:[email protected]
Dettagli aggiuntivi
È fondamentale avere a disposizione più opzioni per contattare Nadia, per garantire un’assistenza rapida. L’email risulta particolarmente utile per richieste scritte, mentre il telefono è indicato per comunicazioni immediate.
Modalità di contatto
Ogni modalità di contatto presenta vantaggi distinti. Ad esempio, il telefono consente di ricevere risposte immediate, mentre l’email permette di inviare documentazione e richieste dettagliate con calma. Inoltre, l’uso della PEC è consigliato per comunicazioni ufficiali, in quanto assicura la tracciabilità.
Quando contattare Nadia
È opportuno contattare Nadia Ricciardi durante l’orario lavorativo, per garantire una risposta tempestiva alle proprie esigenze. Per ottenere informazioni specifiche, è consigliabile preparare in anticipo le domande, al fine di rendere la conversazione più efficace.